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«Ο τίτλος της διακυβέρνησης σας είναι “ακρίβεια παντού, μα παντού”» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην «γαλάζια» κυβέρνηση κατά την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που έχει καταθέσει στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στρέφοντας τα «πυρά» του προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ακρίβεια υποστήριξε πως η ακρίβεια «είναι ένας «καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη». Στρεφόμενος κατά του πρωθυπουργού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Αφήστε τα “λυπάμαι” και τα “θυμώνω”. Δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας οι πολίτες κ. Μητσοτάκη. Χρειάζονται λύσεις που δεν δώσατε», ζητώντας να υπάρξει άμεσα «πολιτική αλλαγή».

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα στον πρωθυπουργό πως η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία, μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο Ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία.

Αναφερόμενος μάλιστα στις μειώσεις της τάξης του 5% σε βασικά είδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως είναι «δώρο άδωρον. Εάν θέλατε θα το εφαρμόζατε άμεσα ή θα το εξαγγέλλατε με μείωση του ΦΠΑ που σας ζητάμε εδώ και καιρό», τόνισε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Ποιο 5%, θα το φάει η ακρίβεια μέχρι το Σεπτέμβριο» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.