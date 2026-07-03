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Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για πλήρη έλεγχο των δαπανών μετά από πολιτική αλλαγή και πρότεινε τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής αξιολόγησης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ως ανακριβείς και βασισμένες σε εσφαλμένα δεδομένα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ.

Παπαθανάσης άφησε αιχμές για τη σύνταξη της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Παύλου Γερουλάνου.

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Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής στην παρέμβαση του κατά την συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. «Στις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας» ήταν το μήνυμα που έστειλε προς τα κυβερνητικά έδρανα ο Νίκος Ανδρουλάκης.«Γιατί; Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και σε απευθείας αναθέσεις και στους δήθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Για αυτό θα ελέγξουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε μάλιστα πως στο ΠΑΣΟΚ «θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια, πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα των επιλογών σας για την οικονομία και την κοινωνία». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως«δεν καταφέρατε τίποτα, ώστε να νιώθουν οι πολίτες και η κοινωνία ότι έφερε γενναίες αλλαγές» και πρόσθεσε: «Αντί να σχεδιάσετε ένα συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπήρχαν σαφείς προτεραιότητες, κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε, καμία διαβούλευση, κανένας διάλογος, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τα Επιμελητήρια, με τις τοπικές κοινωνίες. Όλα ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας του Μαξίμου, που οργάνωσε όλο αυτό το σχέδιο».

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμισε πως ο ίδιος πρότεινε αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης όταν εντόπισε όλες τις στρεβλώσεις, προτείνοντας περισσότερα χρήματα για το ΕΣΥ ή κοινωνικές κατοικίες κατά το παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, για να λάβει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την απάντηση ότι κερδίζει το νόμπελ ασχετοσύνης, διότι το Ταμείο δεν αναθεωρείται. «Και μετά το αναθεωρήσατε 4 φορές, αποδεικνύοντας όχι μόνο ότι είστε ψεύτες αλλά και ερασιτέχνες και ανίκανοι». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κλείνοντας την παρέμβαση του, έστειλε το μήνυμα πως «ο απολογισμός δεν θα κριθεί μόνο από την απορροφητικότητα αλλά από τα αν βελτίωσε το επίπεδο ζωής του ελληνικού λαού» και πρόσθεσε, καταληκτικά, πως«θα πληρώσετε και τη διαφθορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε».

Κόντρα Παπαθανάση-Γερουλάνου για το AI

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας στα έντονα «πυρά» της αντιπολίτευσης, υπερασπίστηκε την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και, παράλληλα, αμφισβήτησε την εικόνα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ. «Μπορείτε να ασκείτε κριτική, αλλά δεν μπορείτε να διαγράφετε τα αποτελέσματα. Η εικόνα των έργων για λίγους που παρουσιάσατε, δεν αντέχει στο έλεγχο των αριθμών» σημείωσε, χαρακτηριστικά, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Ο «υδράργυρος» της πολιτικής έντασης, ωστόσο, ανέβηκε όταν ο Νίκος Παπαθανάσης σχολίασε προς την πλευρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου πως «μάλλον, κ. Γερουλάνε, δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να συντάξει την ερώτηση, με το αίτημα να βρει όλα τα αρνητικά στοιχεία. Μάλλον ξεχάσατε να πείτε ότι αυτά που λέτε έχουν επιτευχθεί».

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε τόσο την έντονη αντίδραση του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό να ανακαλέσει λέγοντας του χαρακτηριστικά «τι είναι αυτά που λέτε; Πάρτε το πίσω αυτό» όσο και από τους υπόλοιπους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.