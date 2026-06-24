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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί μόνο λόγω της απόφασης του Αρείου Πάγου και ζήτησε προστασία για όσους πολίτες δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ο υπουργός υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πρωτοβουλίας χαρακτηρίζοντας την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή και προειδοποίησε ότι το άνοιγμα παλαιότερων υποθέσεων θα προκαλούσε μεγάλη νομική αβεβαιότητα.

Η συζήτηση επεκτάθηκε σε ιστορικές αναφορές στα μνημόνια, με τους δύο πολιτικούς να ανταλλάσσουν αιχμές για το παρελθόν τους και τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης.

Παρά την έντονη κριτική, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να υπερψηφίσει την τροπολογία.

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«Φωτιά» πήρε η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή με αιχμές, υπονοούμενα και… ιστορικές αναδρομές στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Πρωταγωνιστές ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με «καταλύτη», της έντονης κοινοβουλευτικής μονομαχίας, να αποτελεί η κυβερνητική ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Και σε αυτό το φόντο η σύγκρουση έφτασε να περιστρέφεται με αιχμηρό τρόπο γύρω από την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και σε «καρφιά» για τα μνημονιακά «Ζάππεια» και «Νομισματοκοπεία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της «γαλάζιας» κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δεν αποτελεί πολιτική επιλογή, αλλά αναγκαστική συμμόρφωση. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση «αναγκάζεται» να κινηθεί λόγω της απόφασης του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας κάθε αφήγημα περί ουσιαστικής παρέμβασης.

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«Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι μια πραγματική πολιτική πρωτοβουλία», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητώντας, παράλληλα, να σταματήσουν «επικοινωνιακά παιχνίδια» στις πλάτες των δανειοληπτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα των πολιτών που δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν λέγοντας «τι θα γίνει με όλους εκείνους που δεν άντεξαν; Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Οι τράπεζες τους ζητούσαν παράνομα χρήματα και δεν τήρησαν τη ρύθμιση. Εσείς τώρα τους γυρνάτε την πλάτη. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται επιλεκτικά η νομιμότητα»,ενώ ανέφερε πως πως όσοι δεν άντεξαν λόγω της πίεσης από καταχρηστικές πρακτικές αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και ζητώντας να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη κάθε καταγγελία σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και παρά τη σκληρή ρητορική, οι πληροφορίες θέλουν το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει την τροπολογία.

Η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν άμεση και αιχμηρή, με τον υπουργό να περνά στην αντεπίθεση, επιμένοντας ότι η κυβερνητική παρέμβαση υπερβαίνει τα όρια της δικαστικής απόφασης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αναδρομικότητα, την οποία χαρακτήρισε καθαρά πολιτική επιλογή. Απαντώντας στην κριτική Ανδρουλάκη για αποκλεισμό όσων έχασαν τη ρύθμιση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε πως το 70% δεν είχε πληρώσει ούτε μια δόση και πως σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενο άνοιγμα αυτών των υποθέσεων θα οδηγούσε σε μεγάλη νομική αβεβαιότητα και σε αναδρομικό έλεγχο χιλιάδων φακέλων.

«Δεν σας λέω ότι όλα πάνε καλά. Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα. Όλες οι κινήσεις μας για το χρέος και τη στήριξη της κοινωνίας, εκεί κατατείνουν. Κρύβουν αλήθεια κι όχι υπερβολή, όχι το να τάζεις τα πάντα σε όλους» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης με την τοποθέτηση αυτή να προκαλεί την άμεση αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αντέτεινε: «Καλύτερα από ποιον; Από την Ελλάδα των μνημονίων; Από την Ελλάδα της χρεοκοπίας; Εμείς συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Ευρώπη του σήμερα».

Ο Τσίπρας και τα «καρφιά» για «Ζάππεια» και «Νομισματοκοπεία»

Η αντιπαράθεση ξέφυγε γρήγορα από τα στενά όρια της οικονομικής πολιτικής, περνώντας και σε προσωπικές αιχμές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε το πολιτικό παρελθόν του υπουργού, λέγοντας πως «σήμερα δεν του αρέσει πολύ ο νόμος Κατσέλη, όμως είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά βίντεο στα οποία θα τον εξυμνούσε πριν μερικά χρόνια».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης «σήκωσε το γάντι» λέγοντας προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως «είμαι μέλος της ΝΔ από το 2015 και είμαι εξαιρετικά περήφανος για αυτό και για την κυβέρνηση στην οποία μετέχω, ακριβώς γιατί δεν χρειάζεται να αναφέρω τους λαϊκισμούς που αναφέρατε εσείς και η κοινοβουλευτική σας ομάδα». Με μια δόση ειρωνείας και ξεκάθαρη στόχευση ο υπουργός πρόσθεσε πως «πολλές φορές αισθάνομαι ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κ. Τσίπρα, είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο Νομισματοκοπείο».

Με την απάντηση να μην αργεί από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη. «Οι βαθμοί ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των θυσιών ενός κόμματος που κι εσείς κι ο Τσίπρας πολεμήσατε με τα “Ζάππεια”» ήταν το «καρφί» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την πλευρά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας.