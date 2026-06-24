Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε στη Βουλή το νέο οικονομικό πολυνομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου και μέτρα για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η τροπολογία για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις μηνιαίες δόσεις για περισσότερους από 100.000 πολίτες χωρίς δικαστικές προσφυγές.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως ένα συνεκτικό πλαίσιο που ενισχύει την παραγωγικότητα της οικονομίας και προστατεύει τους δανειολήπτες από περιττή ταλαιπωρία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πολιτική εκμετάλλευση της αγωνίας των δανειοληπτών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Η ουσία της πολιτικής μας, είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις στρεβλώσεις να παγιώνονται αλλά να παρεμβαίνουμε, να λύνουμε και να διορθώνουμε» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης κλείνοντας την ομιλία του – υπεραμυνόμενος της τροπολογίας για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – και περιγράφοντας το πλαίσιο που λειτουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου» ήταν το μήνυμα που έστειλε, παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας για τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις, τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Advertisement

Advertisement

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το οικονομικό πολυνομοσχέδιο και η σχετική τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε πως η «γαλάζια» κυβέρνηση δίνει ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα, «βραδυφλεγή βόμβα» που κληροδότησαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, όπως το χαρακτήρισε, στη βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου, δίχως να οδηγεί σε νέα δικαστήρια και ταλαιπωρία. «Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την τροπολογία για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μετά την ψήφιση της οποίας, όπως επεσήμανε, περισσότεροι από 100.000 πολίτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα.

«Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έδωσε μια κρίσιμη νομική κατεύθυνση ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Εμείς, όμως, δεν μένουμε εκεί. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Πραγματική ανάσα για κάθε νοικοκυριό και μεγαλύτερη Δικαιοσύνη στην πράξη» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως τόνισε ο υπουργός η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει την αναδρομικότητα, ωστόσο με τη σημερινή ρύθμιση, όσοι ήταν συνεπείς όλα αυτά τα χρόνια δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας πως «αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών» ζητούσαν λιγότερα από όσα φέρνει σήμερα η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ορισμένοι βρήκαν ευκαιρία ώστε να «εκμεταλλευτούν πολιτικά» την αγωνία των δανειοληπτών.

Αναφερόμενος στο πολυνομοσχέδιο ο υπουργός έκανε λόγο για ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας, λέγοντας πως η πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών στηρίζει όσους πιέζονται, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις και καλύτερα εισοδήματα στο μέλλον, ενώ προστατεύει και από την παραβατικότητα.