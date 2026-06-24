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Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού του δανείου.

Τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται υπέρ των οφειλετών, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων.

Η ρύθμιση ευθυγραμμίζεται με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για να εξασφαλίσει ενιαία εφαρμογή και να άρει τις αμφιβολίες.

Το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει την τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη.

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Αργά το βράδυ της Τρίτης κατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας με τη διάταξη ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού, αποσαφήνιση η οποία οδηγεί, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών. Ακόμη, αναγνωρίζονται αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη.

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιτυγχάνεται μόνο η πλήρης, καθολική και

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ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αλλά δίνεται και μια λύση ευρύτερη, καθαρή και ουσιαστική για τους

πολίτες, με τρόπο που αίρει οριστικά τις αμφιβολίες και εξασφαλίζει ενιαία

εφαρμογή για όλους» σημειώνεται χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στη προωθούμενη ρύθμιση.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την τροπολογία:

«Ρυθμίζεται ο τρόπος τοκοφορίας των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

-αποσαφηνίζεται ότι ο οφειλόμενος τόκος υπολογίζεται επί της ορισθείσας από το δικαστήριο μηνιαίας δόσης, και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών,

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-ρυθμίζεται η διαχείριση των αναφερόμενων ενεργών ρυθμίσεων στην περίπτωση όπου ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, υπερβαίνουν τους εισαγόμενους όρους τοκοφορίαςτης οφειλής (προβλέπεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. ιι απομείωση του συνολικού αριθμού των εναπομενουσών δόσεων προς καταβολή, καθώς και η απομείωση του υπολοίπου της οφειλής). Σε περίπτωση ρυθμίσεων που έχουν περατωθεί ή έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά δεν αναζητούνται.

-προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να αποδώσουν σε νομικά πρόσωπα-αποκτώντες απαιτήσεων που αφορούν ενεργές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του ν. 4649/2019, τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν εισπράξει, έπειτα από υποβολή σχετικού αιτήματος του αποκτώντα.

-Αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων καταβολών στις ρυθμίσεις οφειλών που καταρτίζονται κατ εφαρμογή του ν. 4605/20 19 και του ν. 4738/2020».

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Η τροπολογία Πιερρακάκη έχει κατατεθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη από την Ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, για την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες, την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, τις ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και την αύξηση των εισοδηματικών ορίων για επιστροφή ενοικίου.