Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί νομοθετική παρέμβαση που μειώνει σημαντικά τις μηνιαίες δόσεις για περισσότερους από 100.000 οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας καταβολής, ενώ προβλέπεται αναδρομική αναγνώριση των ποσών που έχουν ήδη καταβάλει επιπλέον οι συνεπείς δανειολήπτες.

Η ρύθμιση αναμένεται να επιφέρει μείωση μελλοντικών εισπράξεων στο πρόγραμμα Ηρακλής, με το κόστος των αναδρομικών να επιμερίζεται μεταξύ του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω αυτού του μέτρου να ελαφρύνει τα νοικοκυριά, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική ισορροπία στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

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Πάνω από 100.000 οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι αφορά η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ρύθμιση οδηγεί σε σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, καθώς ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας καταβολής και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Παράλληλα, προβλέπεται αναδρομική αναγνώριση των ποσών που έχουν ήδη καταβάλει επιπλέον οι συνεπείς δανειολήπτες.

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Το μέτρο έχει άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς ελαφρύνει χιλιάδες νοικοκυριά που παραμένουν ενταγμένα σε δικαστικές ρυθμίσεις προστασίας της κύριας κατοικίας.

Η μείωση των δόσεων, ωστόσο, συνεπάγεται χαμηλότερες μελλοντικές εισπράξεις για το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συνολική επίδραση ανέρχεται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, λόγω χαμηλότερων δόσεων σε δάνεια συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης εκτιμάται ότι έχει πρόσθετη επίδραση περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος του κόστους των αναδρομικών δεν θα επιβαρύνει το Δημόσιο, καθώς θα καλυφθεί από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται ένας πιο δίκαιος επιμερισμός του κόστους, ώστε να συνδυαστεί η προστασία των δανειοληπτών με τη δημοσιονομική ισορροπία.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «h νομοθετική παρέμβαση αποσαφηνίζει, παράλληλα, ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Η μηνιαία δόση στον εξωδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως προβλέπεται ήδη από τον νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και τις συμβάσεις ρύθμισης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της κυβέρνησης για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη διεύρυνση των πραγματικών δυνατοτήτων ρύθμισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η οικονομική πολιτική κρίνεται τελικά από την ικανότητά της να δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια να ενισχύει τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, να θωρακίζει τους ευάλωτους οφειλέτες και να δημιουργεί πραγματικές συνθήκες δεύτερης ευκαιρίας για χιλιάδες συμπολίτες μας».

Στην πράξη, η νέα παρέμβαση δίνει σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες μικρότερες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών τους.