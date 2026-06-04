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«Από το κράτος της ασάφειας, περνάμε στο κράτος των καθαρών κανόνων. Ο Κώδικας δεν είναι μια συγκέντρωση κειμένων, αλλά η μετάβαση από την αβεβαιότητα στην ασφάλεια δικαίου» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Σταύρος Παπασταύρου κλείνοντας την συζήτηση και πριν την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής του νέου Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας – «Νικόλαος Ταγαράς». Το νέο Κώδικα ψήφισε μόνο η ΝΔ, καθώς επί της αρχής του νομοσχεδίου το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμμα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση του πιο αποτελεσματικού, πιο δίκαιου και πιο φιλικού στον πολίτη κράτους, με το οποίο μπαίνει τέλος στο λαβύρινθο της πολυνομίας. «Η κωδικοποίηση είναι βαθιά πολιτική επιλογή. Είναι κίνηση με θεσμική αξία. Είναι πράξη σεβασμού προς τον πολίτη, το μηχανικό, το δικηγόρο, τον επενδυτή, τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Γιατί ο πολίτης δεν αρκεί να έχει δικαιώματα στα χαρτιά, πρέπει να μπορεί να τα γνωρίζει, να τα κατανοεί και να μπορεί να τα ασκεί» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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«Για τη ΝΔ η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία, στις επενδύσεις και στην παραγωγικότητα. Αυτός ο φόρος δεν εισπράττεται από το κράτος, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία» υπογράμμισε ο Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση μας έχει αποδείξει ότι μειώνει τους φόρους. Και με τη κωδικοποίηση αυτή μειώνουμε ένα ακόμη φόρο. Το φόρο της πολυνομίας. Ένα φόρο που δεν φαίνεται στον προϋπολογισμό, αλλά βαραίνει καθημερινά τον πολίτη, την ιδιοκτησία, την επένδυση και την παραγωγική Ελλάδα».

Ο Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας ειδική αναφορά στον Νίκο Ταγάρα, έκανε λόγο για ένα τιτάνιο έργο που χρειάστηκε έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί και για το οποίο εργάστηκε εντατικώς και αφιλοκερδώς η ειδική επιτροπή με μέλη εγνωσμένου κύρους στο αντικείμενο της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Αναφερόμενος, μάλιστα στη ψηφιακή βάση που δημιουργείται, η οποία θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο το σύνολο του ισχύοντος πλαισίου, τόνισε πως από σήμερα κάθε πολίτης θα μπορεί δωρεάν να έχει εύκολη πλοήγηση στο περιεχόμενο του νόμου.