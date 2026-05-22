Σε τροχιά σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης μπαίνει για δεύτερη ημέρα η Βουλή, με την υπόθεση των υποκλοπών να επιστρέφει με ένταση στο προσκήνιο και να δοκιμάζει εκ νέου τα όρια της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής πυροδοτεί ένταση, ενώ η στάση της «γαλάζιας» κυβερνητικής πλειοψηφίας αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την έκβαση της διαδικασίας αλλά και το συνολικό πολιτικό κλίμα των επόμενων ημερών.

Το πεδίο της σύγκρουσης και οι όροι της πολιτικής μάχης στην Ολομέλεια προβλέπονται ιδιαίτερα σκληροί καθώς ήδη τα έδρανα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν «γαλάζια» απόπειρα μπλόκου με «όχημα»την συνταγματική πρόβλεψη, με βάση την οποία το δικαίωμα της μειοψηφίας περί συγκρότησης εξεταστικής αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και μπορεί να εγκριθεί με 120 ψήφους. Ωστόσο, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η κυβερνητική πλευρά να επικαλεστεί λόγους «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής», ανεβάζοντας τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων στις 151. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να προσανατολίζεται η ΝΔ χωρίς πάντως να έχει αποσαφηνίσει πλήρως τη θέση της κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένουν με έντονο ενδιαφέρον τη στάση της «γαλάζιας» πλειοψηφίας, η οποία εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί στην εισήγηση του Μάκη Βορίδη κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το σενάριο για «151» κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις, ακόμη και ομαδική αποχώρηση από τη διαδικασία, είτε από την αρχή είτε λίγο πριν την ψηφοφορία. Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένουν και πιο βαριά κοινοβουλευτικά «όπλα», όπως από την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης μέχρι την πρόταση μομφής κατά του προέδρου της Βουλής.

Σε κάθε περίπτωση, το μέτωπο της κυβέρνησης με την αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται σε πλήρη αναζωπύρωση με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Μια υπόθεση η οποία επανήλθε με δυναμικό τρόπο στο προσκήνιο της επικαιρότητας μετά την θυελλώδη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα ισχυρά «πυρά» που αντάλλαξαν το Μέγαρο Μαξίμου και η Χαριλάου Τρικούπη για τις διαρροές που υπήρξαν επιβεβαιώνουν ότι η σύγκρουση είναι σφοδρή και καταλαμβάνει κάθε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Τον τόνο της σφοδρής σύγκρουσης με την κυβέρνηση έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την παρέμβαση του χθες στην Ολομέλεια, ενώ σε σχόλιο της η Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε πως ανυπομονεί για τη σημερινή παρέμβασή του Μάκη Βορίδη, «όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του Predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας και να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις».