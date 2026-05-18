Την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας.

Η προωθούμενη ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης ορίζει πως στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα αυτών:

Advertisement

Advertisement

«Για τις μεν περιπτώσεις των πλημμελημάτων, κρίνεται πως η φύση και ιδίως ο πολιτικός και κοινωνικός αντίκτυπος των υποθέσεων αυτών επιβάλλουν την εκδίκασή τους και σε πρώτο βαθμό από πολυμελή σύνθεση, όταν δεν συντρέχει περίπτωση υπαγωγής στην ειδική δωσιδικία της περ. δ) του άρθρου 110 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας λόγω της ιδιότητας του κατηγορουμένου. Συγχρόνως, προβλέπονται ανώτατα όρια δεκαπέντε (15) ημερών για τον ορισμό δικασίμου σε περίπτωση διακοπής της δίκης και δύο (2) μηνών σε περίπτωση αναβολής της δίκης.

Ομοίως δε, για τις περιπτώσεις των κακουργημάτων, κρίνεται σκόπιμη η υποχρεωτική τήρηση της εξαιρετικής διαδικασίας του άρθρου 28 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ήτοι η διενέργεια της κύριας ανάκρισης από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, και η κατά κανόνα περάτωσή της με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την κατηγορία.

Επιπλέον, προβλέπονται:

α) η σύντμηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 248 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προθεσμιών διεξαγωγής της τακτικής ανάκρισης σε τέσσερις (4) μήνες αντί για οκτώ (8) και σε έναν (1) από δύο (2) σε περίπτωση συμπληρωματικής ανάκρισης, καθώς και σε δύο (2) μήνες αντί για τέσσερις (4) όταν έχει εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης,

β) ο προσδιορισμός προς εκδίκαση των υποθέσεων σε όλες τις περιπτώσεις κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από το χρονικό σημείο δικονομικής ωριμότητας της υπόθεσης προς εκδίκαση,

γ) ανώτατα όρια δεκαπέντε (15) ημερών για τον ορισμό δικασίμου σε περίπτωση διακοπής της δίκης και δύο (2) μηνών σε περίπτωση αναβολής της δίκης».

Advertisement

Όπως αναφέρει η συνοδευτική αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας:

«Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάκρισης και εκδίκασης αξιόποινων πράξεων βουλευτών.

Συγκεκριμένα, η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους όσο και την πολιτική και Κοινωνική ζωή της χώρας.

Advertisement

Ειδικότερα, επιδιώκεται η επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών, μέσω:

α) της θέσπισης σύντομων και δεσμευτικών προθεσμιών για την ανάκριση και την εκδίκαση,

β) της άμεσης εισαγωγής των υποθέσεων στο ακροατήριο, και

Advertisement

γ) της υποχρεωτικής ανάκρισης κακουργημάτων από ειδικό εφέτη ανακριτή.

Συγχρόνως, προβλέπεται η ενιαία εξέταση της υπόθεσης για όλους τους συμμετόχους (βουλευτέςή μη) με τη διαδικασία του παρόντος, ρύθμιση η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του κατακερματισμού της ποινικής διαδικασίας και της πιθανής έκδοσης αντιφατικών ασύμβατων δικαστικών κρίσεων για την ίδια υπόθεση.

Συγχρόνως, εξυπηρετεί:

Advertisement

1) την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση της υπόθεσης,

Advertisement

2)την αποφυγή διαφορετικών δικονομικών χειρισμών και χρονικών καθυστερήσεων μεταξύ συγκατηγορουμένων,

3) την οικονομία της δίκης και την επιτάχυνση της διαδικασίας,

4) τη διασφάλιση ενιαίας αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών και της συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου και, τελικά, την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας».

Advertisement

Η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση το πρωί της Τρίτης.