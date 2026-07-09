Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζητούν στο Eurogroup τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις προοπτικές του ψηφιακού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τη δημοσιονομική κατεύθυνση ενόψει των προϋπολογισμών του 2027 και θα υιοθετήσουν κοινή δήλωση για τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του ECOFIN, οι υπουργοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθήσουν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναμένεται η υπογραφή της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative 2.0 για τη χρηματοδότηση καινοτόμων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας μέσω δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη, το digital finance και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης θα είναι στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες, με τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης να εστιάζουν στην μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, θα συζητήσουν τη δημοσιονομική κατεύθυνση της Ευρωζώνης ενόψει της κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών του 2027, τον διεθνή ρόλο του ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκρίνουν το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για τους επόμενους μήνες.

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Επίσης, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η Ευρώπη να αναπτύξει ένα ισχυρό οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης και να ενισχύσει την τεχνολογική της κυριαρχία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral AI, Arthur Mensch.

Οι υπουργοί αναμένεται να υιοθετήσουν κοινή δήλωση για το digital finance, η οποία θα αποτυπώνει τις κοινές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα παραθέσει δείπνο στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τη σχέση ενεργειακής και οικονομικής ασφάλειας. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Dr. Fatih Birol, η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rachel Reeves και ο υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας Jens Stoltenberg.

Αύριο, πριν από την έναρξη του ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative 2.0 (ETCI II), η οποία δημιουργεί μια νέα πανευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα, βασισμένη στο μοντέλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας μέσω δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στο Συμβούλιο ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών-μελών θα επικεντρωθούν στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union- SIU), με στόχο την αποτελεσματικότερη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η έγκριση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αποφάσεις για τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια ανάκαμψης έξι κρατών- μελών, καθώς και η προετοιμασία της επόμενης συνόδου των υπουργών Οικονομικών της G20.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο πρόεδρος του Eurogroup θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και οι γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.