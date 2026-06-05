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Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ – από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα – για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες, ανακοίνωσε από την Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 28%, η οποία, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό.

«Είναι μια πράξη Δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία. Δεν είναι αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, καθώς δίνουμε δυνατότητες επανεκκίνησης σε όσους περισσότερους μπορούμε», υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τασσόμενος υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας, κατά την διάρκεια της απάντησης του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου.

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε πως η Πολιτεία οφείλει να δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε όσους επλήγησαν από την οικονομική κρίση, καθώς σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, η οικονομική πρόοδος πρέπει να μετατρέπεται σε κοινωνική πρόοδο για τους πολλούς.

«Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί το 2015 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Ολομέλειας, επισημαίνοντας πως το όριο του ακατάσχετου θα πρέπει «να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα, όχι του χθες».