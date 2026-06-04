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Ορίζοντα δύο μηνών για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, η οποία θα συσταθεί τις επόμενες ημέρες μετά και την κατάθεση της πρότασης της ΝΔ στη Βουλή για τις αλλαγές στον Συνταγματικό Χάρτη της χώρας.

Η δίμηνη προθεσμία αποτελεί την πρόταση που υπέβαλε στη Διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με την πρόταση του Προέδρου της Βουλής διαφώνησαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι είναι μικρό και ασφυκτικό το χρονικό διάστημα των δύο μηνών στο οποίο καλείται η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της.

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Σε αυτό το πλαίσιο, πάντως, ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πως η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη, σε ειδική συνεδρίαση, η Ολομέλεια της Βουλής θα επικυρώσει τη συγκρότηση της επιτροπής και αμέσως θα εκκινήσουν οι εργασίες της.