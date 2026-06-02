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Στην «γραμμή εκκίνησης» για μια από τις πιο σύνθετες και οριοθετημένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες – αυτή της συνταγματικής αναθεώρησης – μπαίνει η Βουλή με την κατάθεση της πρότασης της ΝΔ για την αναθεώρηση κρίσιμων διατάξεων του Συνταγματικού Χάρτη της χώρας. Μια αυστηρή διαδικασία, η οποία δεν εξαντλείται σε μία κοινοβουλευτική περίοδο αλλά εκτείνεται υποχρεωτικά σε δύο διαδοχικές Βουλές, με αυξημένες πλειοψηφίες και αυστηρά χρονικά ορόσημα.

Το «σήμα αφέτη» για την εκκίνηση της διαδικασίας θα δοθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την προσεχή Πέμπτη, εκεί όπου θα ληφθεί η απόφαση για την τυπική έναρξη των εργασιών. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί πρόσκληση προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τον ορισμό εκπροσώπων στη διακομματική Επιτροπή Αναθεώρησης, η οποία συγκροτείται αναλογικά με τη δύναμη κάθε κόμματος.

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Η τρέχουσα Βουλή, που φέρει τον θεσμικό ρόλο της «προτείνουσας», δεν ολοκληρώνει η ίδια την αναθεώρηση. Αντιθέτως, εισηγείται συγκεκριμένες διατάξεις προς τροποποίηση στην επόμενη, την λεγόμενη «αναθεωρητέα» Βουλή, η οποία και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσει επί του τελικού περιεχομένου τους. Μετά την τριήμερη προθεσμία για τον ορισμό των μελών της επιτροπής, η Ολομέλεια καλείται να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα, παρέχοντας το τυπικό «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιμο στοιχείο της αναθεωρητικής διαδικασίας εντοπίζεται στα διαδοχικά στάδια αξιολόγησης και στις απαιτούμενες πλειοψηφίες. Μετά τη σύσταση της Επιτροπής Αναθεώρησης και μια περίοδο εκτεταμένων συνεδριάσεων και διαβούλευσης, η διαδικασία μεταφέρεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκεί διεξάγονται δύο διακριτές ονομαστικές ψηφοφορίες, με ελάχιστη χρονική απόσταση ενός μήνα, κατά τις οποίες κάθε προτεινόμενο άρθρο κρίνεται αυτοτελώς. Προϋπόθεση για τη μετάβαση στην επόμενη φάση είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον 151 θετικών ψήφων και στις δύο ψηφοφορίες.

Η διαδικασία κορυφώνεται μετά τις εθνικές εκλογές, με τη συγκρότηση της νέας Βουλής. Σε αυτήν την τελική φάση, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την οριστική αναθεώρηση κάθε διάταξης. Κατ’ εξαίρεση, εάν ένα άρθρο έχει ήδη συγκεντρώσει 180 ψήφους στην παρούσα Βουλή, την «προτείνουσα» Βουλή, τότε στην επόμενη, την «αναθεωρητέα» Βουλή, αρκεί η απλή πλειοψηφία για την επικύρωσή του.

Στην παρούσα πολιτική συνθήκη και όπως διαμορφώνονται οι όροι της πολιτικής σκηνής, με την δηλωμένη άρνηση της αντιπολίτευσης να συναινέσει στην παρούσα φάση, η επίτευξη της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 ψήφων εμφανίζεται εξαιρετικά δύσκολη. Ως εκ τούτου, το πραγματικό κέντρο βάρους της αναθεωρητικής διαδικασίας μετατοπίζεται εκ των πραγμάτων στην επόμενη Βουλή, η οποία θα κληθεί να λάβει τις τελικές αποφάσεις επί του περιεχομένου του νέου συνταγματικού πλαισίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, έκανε λόγο για έναν «Οδικό Χάρτη» που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περιόδου.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, έως τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.