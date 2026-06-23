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Με σαφείς αιχμές και ξεκάθαρη διαφοροποίηση από την επίσημη «γαλάζια» γραμμή, η Ντόρα Μπακογιάννη παρενέβη στη συνεδρίαση της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην πρόταση για καθιέρωση μίας και μοναδικής εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η βουλευτής της ΝΔ έθεσε ενστάσεις επί της ουσίας, εκτιμώντας ότι δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης του ισχύοντος συνταγματικού πλαισίου. Η Ντόρα Μπακογιάννη, κατά την παρέμβαση της στην συζήτηση, υπογράμμισε πως διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την αλλαγή της σχετικής διάταξης, τονίζοντας ότι το υφιστάμενο μοντέλο έχει αποδειχθεί λειτουργικό.

«Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και επειδή κάθε βουλευτής έχει υποχρέωση για δικές του προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο πενταετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του για πολλούς και διάφορους λόγους» τόνισε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ ότι έχουμε κανένα λόγο να το αλλάξουμε. Μπορούμε να μείνουμε με το ισχύον άρθρο του Συντάγματος».

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Στην τοποθέτηση της η Ντόρα Μπακογιάννη στάθηκε αιχμηρή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. «Φωτογραφίζοντας» επί της ουσίας τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ, η «γαλάζια» βουλευτής με φόντο το, όπως το χαρακτήρισε, «δημοψήφισμα-παρωδία» του 2015, υποστήριξε πως «ήταν ιστορικό δικό μας λάθος ότι στην προσπάθεια μας να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με τη συμμετοχή μας».

Στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στη επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης βρίσκονται οι προτάσεις της «γαλάζιας» πλειοψηφίας, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση μίας και μοναδικής εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κατάργηση της πρόβλεψης για διάλυση της Βουλής λόγω εθνικού θέματος, καθώς και τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για τη διενέργεια δημοψηφισμάτων, με σαφώς διατυπωμένο ερώτημα και ελάχιστο χρονικό διάστημα 20 ημερών μεταξύ προκήρυξης και διεξαγωγής. Υπερασπιζόμενος τις σχετικές προτάσεις ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης μίλησε για την ανάγκη να μπει τέλος στη «συχνά υποκριτική επίκληση σοβαρού εθνικού θέματος για την πρόωρη διάλυση της Βουλής», προτείνοντας την αντικατάστασή της από διάταξη που θα προβλέπει την αυτοδιάλυση της Βουλής.

Διαφωνία και από τον «γαλάζιο» Χαράλαμπο Αθανασίου

Την διαφωνία του με την πρόταση της ΝΔ για μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας διατύπωσε και ο «γαλάζιος» βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου. «Ως έχει, η διάταξη με τις δύο πενταετίες θητείες είναι προτιμότερη από τη μία εξαετή θητεία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά από την πρώτη θητεία την εμπειρία, εξοικειώνεται με τη διεθνή συνεργασία, κατανόηση, σταθμίζει τη δικαιοδοτική αρμοδιότητα» σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ, συμπληρώνοντας πως στο ενδεχόμενο που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνεται ανεπαρκής στην εκτέλεση αρμοδιοτήτων, δεν θα προτείνεται για επανεκλογή.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου διαφώνησε και με πρόταση της ΝΔ για την κατάργηση της πρόβλεψης για διάλυση της Βουλής με επίκληση εθνικού θέματος, ζητώντας η συνταγματική διάταξη να μείνει ως έχει. «Διερωτώμαι εάν μια προσφάτως εκλεγμένη κυβέρνηση ζητήσει τη διάλυση της Βουλής, τί εξήγηση θα δώσει στο λαό και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας; Είναι πιο θεσμικό να παραμείνει η διάταξη ως έχει, αλλιώς υποτιμάται η νοημοσύνη του εκλογικού σώματος και το κύρος του προέδρου και μπορεί να ερμηνευτεί πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σύρεται από την κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές» σημείωσε, χαρακτηριστικά, ο «γαλάζιος» βουλευτής.