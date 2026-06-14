Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα μπάνια του λαού άρχισαν και μαζί τους άρχισε και η εκστρατεία των υποψηφίων βουλευτών και των φιλόδοξων αρχηγών των κομμάτων προς άγραν των ψήφων των εξαγριωμένων πολιτών. Οι κάθε λογής λουόμενοι ανά τις ελληνικές θάλασσες και νήσους αντί για ξαπλώστρες θα πέφτουν πάνω σε πολιτευτές που εναγωνίως θα αναζητούν το περιούσιο ψηφαλάκι. Έστω και στα βοτσαλάκια.

Μπορεί να μην έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία των εκλογών όμως οι μέρες λιγοστεύουν και οι εξορμήσεις των κυνηγών αγρίων κονίκλων (δηλωνότι ψηφοφόρων) αυξάνουν μέρα τη μέρα. Ήδη ο πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός πήγε στην Ρόδο, επιχειρώντας το πρώτο προεκλογικό πήδημα, ο δε πρώην πρωθυπουργός Αλέξης ξεκινά από την Κοκκινιά τις περιοδείες του καθ´άπασαν την επικράτεια, ευελπιστώντας στην ευόδωση της νέας του προσπάθειας. Στην ίδια ρότα και οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων, ο καθείς με τις δικές του αγωνίες.

Advertisement

Advertisement

Οι εν αναμονή υποψήφιοι βουλευτές δεν περιμένουν την τυπική πιστοποίηση τους από τους αρχηγούς αλλά ήδη έχουν ξεχυθεί στις εκλογικές τους περιφέρειες διότι ο φόβος φυλάει τα έρημα. Το δε ενδεχόμενο μιας πρόωρης προσφυγής στις κάλπες είναι ο μέγας φόβος τους. Ιδιαίτερα για όσους επικρέμαται η μείωση των ποσοστών των κομμάτων τους.

Η προεκλογική περίοδος μπορεί να είναι σύντομη αλλά μπορεί να είναι και μακρά. Και για την ημερομηνία της κάλπης, φεύ, μόνον ένας αποφασίζει: ο τρέχων πρωθυπουργός. Και αυτός θα κρίνει πότε τον συμφέρει κι πότε όχι. Στην παρούσα ρευστή συγκυρία, το αν θα πέσει έξω με την όποια επιλογή του ουδείς το γνωρίζει. Ούτε καν ο ίδιος…