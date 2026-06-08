Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νικητής των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής στην Αρμενία αναδεικνύεται ο Νικόλ Πασινιάν, καθώς το κόμμα του «Συμβόλαιο Πολιτών», φαίνεται να έρχεται πρώτο, σύμφωνα με την κεντρική εκλογική επιτροπή, μετά την καταμέτρηση του συνόλου των ψηφοδελτίων.

Προβάδισμα για τον Πασινιάν

«Αυτή είναι μια ιστορική νίκη που σίγουρα θα διασφαλίσει τη συνέχεια και την ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Αρμενίας και, φυσικά, θα έχουμε διαρκή και θεσμική ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, ο Πασινιάν συγκεντρώνει το 49,8% και ακολουθεί η αντιπολιτευόμενη συμμαχία «Ισχυρή Αρμενία» του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν που εξασφάλισε το 23,29% των ψήφων.

Τρεις ομάδες της αντιπολίτευσης πέρασαν το απαραίτητο όριο να μπουν στο κοινοβούλιο: Η συμμαχία Ισχυρή Αρμενία με 23,2%, η Αρμενική Συμμαχία με 9,9% και το κόμμα της Ευημερούσας Αρμενίας με 4%.

Αντιδράσεις από τη Μόσχα

Ο Σαμβέλ Καραπετιάν κατηγόρησε την κυβέρνηση για νοθεία. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Μόσχα πιστεύει πως οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με φόντο «άνευ προηγουμένου πιέσεις επί της αντιπολίτευσης» και «ανάμιξη από τη Δύση, κατά πρώτο λόγο από την ΕΕ». Η Ρωσία κατηγορείται και η ίδια για ανάμιξη στις εκλογές στην Αρμενία.

Οι εκλογές έδειξαν πόσο έχει πολωθεί η αρμενική κοινωνία, υποστήριξε στη δήλωσή της η Ζαχάροβα.

«Ολόκληρη η προεκλογική εκστρατεία και η ίδια η ψηφοφορία διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα σοβαρής καταπίεσης εκ μέρους των αρμενικών αρχών έναντι κομμάτων και κινημάτων της αντιπολίτευσης, των μελών τους και των οπαδών τους», συνέχισε.

Το κόμμα του πρωθυπουργού κέρδισε το 49,8% των ψήφων, ποσοστό επαρκές για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία βάσει του εκλογικού συστήματος της Αρμενίας, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Advertisement

Reuters

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης πως οι δύο φιλορωσικοί αντιπολιτευόμενοι σχηματισμοί κέρδισαν μαζί 33% των ψήφων και εκλέγουν επίσης βουλευτές στο κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, οι αντιπολιτευόμενες συμμαχίες «Ισχυρή Αρμενία» του ρωσοαρμένιου επιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν και «Αρμενία» του πρώην προέδρου Ρομπέρ Κοτσαριάν, αμφότερες φιλορωσικές, κέρδισαν αντιστοίχως 23,2% και 9,9% των ψήφων.

Συγχαρητήρια από την Ευρώπη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ικανοποίησή για τη νίκη του Πασινιάν και του κόμματός του υπογραμμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «στο πλευρό της Αρμενίας».

Advertisement

«Εκτιμάμε βαθιά τη σύμπραξή μας με μια δημοκρατική Αρμενία, η οποία προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Ευρώπη», έγραψε στο Χ. «Το πνεύμα της Βελούδινης Επανάστασης που είχατε πραγματοποιήσει το 2018 είναι ζωντανό και ισχυρό», πρόσθεσε.

Η Αρμενία επέλεξε «το μέλλον της στην Ευρώπη», παρά τις ρωσικές πιέσεις, δήλωσε νωρίτερα και η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Ασφαλώς η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται, ωστόσο φαίνεται πως, παρά την ισχυρή ρωσική πίεση, οι άνθρωποι επιλέγουν εντούτοις ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάτι που είναι καλό πράγμα», δήλωσε η Κάλας πριν από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κύπρο.

Advertisement

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Πασινιάν για την «ευρεία νίκη» του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι θέλει να συνοδεύσει την «προσέγγιση με την Ευρώπη» αυτής της χώρας του Καυκάσου που απομακρύνεται από την τροχιά της Μόσχας