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Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επισήμως τη Γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί μια κίνηση με αναμφίβολη διπλωματική βαρύτητα, ιδίως μέσα στο σημερινό κλίμα βαθιάς αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Όμως θα ήταν άδικο και ιστορικά ελλιπές, να διαβαστεί μόνο ως μια πράξη πολιτικής αντιπαλότητας προς την Άγκυρα. Είναι, πάνω απ’ όλα, ευθυγράμμιση με την ιστορική αλήθεια. Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την αναγνώριση έπειτα από πρόταση του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος μίλησε για «ηθικό καθήκον» και για απόρριψη κάθε απόπειρας άρνησης ή διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας.

Η Γενοκτονία των Αρμενίων ξεκίνησε το 1915, μέσα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με εκτοπίσεις, πορείες θανάτου, σφαγές και συστηματική εξόντωση του αρμενικού χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι αριθμοί ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή: το Μουσείο Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ αναφέρει τουλάχιστον 664.000 και πιθανώς έως 1,2 εκατομμύρια νεκρούς, ενώ στη διεθνή πολιτική και αρμενική μνήμη κυριαρχεί ο αριθμός του 1,5 εκατομμυρίου θυμάτων.

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Η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται τον όρο «γενοκτονία». Αυτό, όμως, δεν αλλάζει την ουσία. Η αναγνώριση δεν πρέπει να είναι ζήτημα συμπάθειας ή αντιπάθειας απέναντι στη σημερινή Τουρκία. Είναι ζήτημα σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και αποδοχής ενός ιστορικού γεγονότος που δεν μπορεί να σβηστεί από διπλωματικούς υπολογισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η Ελλάδα βρίσκεται από νωρίς στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1996 και όρισε την 24η Απριλίου ως ημέρα μνήμης. Δεν πρόκειται για τυπική πράξη. Κάθε χρόνο η Ελλάδα τιμά τους νεκρούς με εκδηλώσεις μνήμης, κρατώντας ζωντανή μια υπόθεση που αφορά όχι μόνο τους Αρμενίους, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Εντύπωση προκαλεί ότι μεγάλες χώρες, όπως η Βρετανία, η Αυστραλία και η Ινδία, δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε πλήρη επίσημη αναγνώριση, όπως και πολλές αφρικανικές χώρες, ανάμεσά τους και η Αίγυπτος. Η Ουρουγουάη ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Γενοκτονία, το 1965.

Ο κατάλογος των χωρών, με την προσθήκη του Ισραήλ: Αργεντινή, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βολιβία, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ολλανδία, Παραγουάη, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Συρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουρουγουάη, Αγία Έδρα / Βατικανό, Βενεζουέλα