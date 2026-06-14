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Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει πλέον καθαρά σε τροχιά εκλογικής προετοιμασίας. Όχι με ημερομηνία κάλπης στο τραπέζι, αλλά με πλήρη κινητοποίηση μηχανισμού, περιοδείες, αξιολόγηση προσώπων και αναζήτηση νέων υποψηφίων που θα δώσουν στα ψηφοδέλτια του 2027 εικόνα ανανέωσης, πολιτικού ανοίγματος και τοπικής γείωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε από τη Ρόδο τον νέο κύκλο περιοδειών, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ΝΔ δεν περιμένει την επίσημη προκήρυξη των εκλογών για να κινηθεί. Στην Πειραιώς γνωρίζουν πως η επόμενη αναμέτρηση δεν θα κριθεί μόνο από το κυβερνητικό αφήγημα, αλλά και από το ποιοι θα το μεταφέρουν στις τοπικές κοινωνίες.

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Γι’ αυτό και το κόμμα μπαίνει σε φάση πολιτικού scouting. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανανέωση των ψηφοδελτίων, με πρόσωπα από την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, την κομματική μηχανή, την κοινωνία των επαγγελμάτων, αλλά και από τη δεξαμενή πρώην γενικών γραμματέων που έχουν ήδη υπηρετήσει σε κρίσιμα κυβερνητικά πόστα.

Ο νέος γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται να «οργώσει» την Ελλάδα. Ο ρόλος του δεν θα είναι διακοσμητικός. Θα είναι κεντρικός: επαφές με τοπικές οργανώσεις, άνοιγμα σε νέα πρόσωπα, επανασύνδεση με παλαιότερα στελέχη, χαρτογράφηση περιφερειών όπου η ΝΔ θέλει ενίσχυση και συγκρότηση ψηφοδελτίων που θα συνδυάζουν εμπειρία και φρεσκάδα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ομάδα στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, με κομβικό ρόλο του Θανάση Νέζη, ενώ στον κομματικό μηχανισμό ο Γιάννης Σμυρλής και ο Στέλιος Κονταδάκης καταγράφουν ενδιαφέρον, ισορροπίες και δυνατότητες σε όλη τη χώρα.

Τα πρώτα «κλειδωμένα» ονόματα

Η ΝΔ έχει ήδη αρχίσει να δείχνει το περίγραμμα των ψηφοδελτίων της.

Στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας θα δώσει τη μάχη ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ένα από τα πρόσωπα της νεότερης γενιάς που έχουν ταυτιστεί με την επικοινωνιακή γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου.

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Στον Νότιο Τομέα της Αθήνας έχει κλειδώσει ο Νίκος Ρωμανός, με ισχυρή παρουσία στον κομματικό μηχανισμό και στην ψηφιακή επικοινωνία του πρωθυπουργικού επιτελείου.

Στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας θα είναι υποψήφια η Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, με προφίλ που ακουμπά τόσο την κοινωνική πολιτική όσο και τον χώρο της δημόσιας υγείας.

Στα Τρίκαλα θα κατέβει ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με ισχυρή αυτοδιοικητική προϊστορία, καθώς υπήρξε δήμαρχος Τρικκαίων.

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Στην Α΄ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και πρώην πρύτανης του ΑΠΘ.

Στην Α΄ Αθήνας θα δώσει τη μάχη η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην ίδια λίστα προστίθενται ο Μάριος Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ο Τάσος Γαϊτάνης στον Νότιο Τομέα, ο Θανάσης Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ο Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο και ο Δημήτρης Γλυμής στη Φωκίδα.

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Οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί που μπαίνουν ή ακούγονται για τη μάχη του σταυρού

Η ειδική κατηγορία που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου είναι οι υπουργοί και υφυπουργοί που δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμη στην κάλπη με σταυρό.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Έχει υπουργικό χαρτοφυλάκιο, τεχνοκρατικό προφίλ και βαθιά αυτοδιοικητική βάση στα Τρίκαλα.

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Ο Νίκος Παπαϊωάννου, με ακαδημαϊκό και κυβερνητικό αποτύπωμα, μπαίνει στην απαιτητική Α΄ Θεσσαλονίκης.

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Η Αλεξάνδρα Σδούκου, με κομματικό και κυβερνητικό ρόλο, επιλέγεται για την Α΄ Αθήνας, αν και το όνομά της είχε ακουστεί παλαιότερα και για άλλες περιφέρειες.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους έχει ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό για την Ανατολική Αττική, σε μια περιφέρεια με μεγάλες δημογραφικές και πολιτικές μεταβολές.

Στα ονόματα που ακούγονται ή έχουν ακουστεί εντάσσονται επίσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με πιθανότερη αναφορά στην Α΄ Πειραιά, ο Θανάσης Κοντογεώργης, για την Α΄ Αθήνας ή την Αχαΐα, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη για τη Φθιώτιδα, η Ιωάννα Λυτρίβη για την Αρκαδία, ο Νίκος Ταχιάος για τη Θεσσαλονίκη και ο Άκης Σκέρτσος, παρότι για την περίπτωσή του οι σχετικές συζητήσεις δεν εμφανίζονται ως ώριμες.

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Το μήνυμα είναι σαφές: όσοι υπηρέτησαν σε κυβερνητικά πόστα και έχουν πολιτικό βάρος θα κληθούν, όπου κριθεί χρήσιμο, να μετρηθούν με την κοινωνία.

Οι πρώην γενικοί γραμματείς που περνούν στην πρώτη γραμμή

Μια δεύτερη δεξαμενή είναι οι πρώην γενικοί γραμματείς. Πρόσωπα που δεν είναι αναγκαστικά ευρύτερα αναγνωρίσιμα στο μεγάλο κοινό, αλλά έχουν διοικητική εμπειρία, γνώση του κρατικού μηχανισμού και πολιτική σχέση με το Μαξίμου.

Ο Τάσος Γαϊτάνης κατεβαίνει στον Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Ο Θανάσης Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ο Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

Ο Δημήτρης Γλυμής στη Φωκίδα.

Στην ίδια ευρύτερη λογική εντάσσονται πρόσωπα που υπηρέτησαν σε κυβερνητικές θέσεις ή σε κρίσιμα διοικητικά πόστα, όπως η Αλεξάνδρα Σδούκου και η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, οι οποίες έχουν περάσει από γενικές γραμματείες πριν αναλάβουν κυβερνητικούς ρόλους.

Για τη ΝΔ, αυτή η κατηγορία έχει διπλή χρησιμότητα: από τη μία πλευρά δείχνει συνέχεια του κυβερνητικού έργου, από την άλλη φέρνει στα ψηφοδέλτια πρόσωπα που γνωρίζουν διοίκηση, διαδικασίες και κρίσιμους φακέλους.

Η αυτοδιοίκηση ως μεγάλη δεξαμενή

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ίσως το πιο κρίσιμο πεδίο αναζήτησης νέων υποψηφίων.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αποτελεί το πιο προβεβλημένο παράδειγμα, καθώς η διαδρομή του από τον Δήμο Τρικκαίων στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον καθιστά πρόσωπο-γέφυρα ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική.

Στα Τρίκαλα ακούγεται επίσης ο Χρήστος Μιχαλάκης, πρώην αντιπεριφερειάρχης.

Στη Μεσσηνία έχουν ακουστεί ο πρώην δήμαρχος Πύλου Δημήτρης Καφαντάρης, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Αναστάσιος Σκοπετέας και η Πορφυλένια Κανελλοπούλου, με διαδρομή στην ΟΝΝΕΔ και τη δικηγορία.

Στην Εύβοια συζητούνται ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης.

Στην Αιτωλοακαρνανία ακούγονται ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κατσακιώρης.

Στις Σέρρες έχει ακουστεί ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος.

Στη Βοιωτία η Φανή Παπαθωμά, αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού.

Στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου.

Στην Αυτοδιοίκηση η ΝΔ βλέπει ανθρώπους με προσωπικό δίκτυο, αναγνωρισιμότητα, τοπικά ερείσματα και δοκιμασμένη επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών. Και ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά θα μετρήσουν ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπου ο σταυρός παραμένει καθοριστικός.

Τα ονόματα που κυκλοφορούν στο παρασκήνιο

Πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις, υπάρχει και η ζώνη των ονομάτων που κυκλοφορούν στο πολιτικό παρασκήνιο.

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης έχει ακουστεί για την Ηλεία.

Ο Γιώργος Σταμάτης για την Κορινθία.

Ο Κωστής Μουσουρούλης για τη Χίο.

Ο Όμηρος Τσάπαλος για την Α΄ Αθήνας.

Ο Δημήτρης Σκουλός για τη Β΄ Πειραιά.

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης για περιφέρεια της Αθήνας ή τα Ιωάννινα.

Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης για τα Ιωάννινα.

Ο Ορέστης Ομράν για περιφέρεια της Αττικής.

Ο Ζώης Σταυρόπουλος για την Αργολίδα.

Η Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά για την Ημαθία.

Ο Κώστας Τσιγαρίδας για την Ευρυτανία.

Ο Ορφέας Γεωργίου για τον Έβρο.

Η Αργυρώ Τραγάκη για τη Β΄ Πειραιά.

Ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης για τον Νότιο Τομέα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου για τον Νότιο Τομέα ή για το Επικρατείας.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης παραμένει ειδική περίπτωση, καθώς για την Α΄ Αθήνας υπάρχει πάντα το ερώτημα αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος με σταυρό ή αν θα αξιοποιηθεί αλλιώς.

Η Μαρία-Νεφέλη Χατζηιωαννίδου έχει ακουστεί για την Α΄ Θεσσαλονίκης, αν και δεν θεωρείται δεδομένη η υποψηφιότητά της.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ακούγεται επίσης για τη Θεσσαλονίκη, ως πρόσωπο με ευρωπαϊκό εκτόπισμα και πολιτικό βάρος στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Γιατί η ΝΔ βιάζεται ενώ οι κάλπες είναι το 2027

Η απάντηση είναι απλή: γιατί η επόμενη εκλογική μάχη θα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ.

Στο κυβερνών κόμμα ξέρουν ότι η φθορά της εξουσίας δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές εκρήξεις της τελευταίας στιγμής. Θέλει πρόσωπα που θα δουλέψουν μήνες στις περιφέρειες. Θέλει υποψηφίους που θα χτίσουν επαφή, όχι απλώς αναγνωρισιμότητα. Θέλει ψηφοδέλτια που δεν θα μοιάζουν με ανακύκλωση του ίδιου πολιτικού προσωπικού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει τη ΝΔ ως παράταξη που ανανεώνεται χωρίς να αποσταθεροποιείται. Να προσθέσει νέα πρόσωπα χωρίς να κόψει γέφυρες με την εμπειρία. Να αξιοποιήσει τεχνοκράτες, αυτοδιοικητικούς, πρώην γενικούς γραμματείς και κομματικά στελέχη χωρίς να χάσει την επαφή με τον παραδοσιακό πυρήνα της Κεντροδεξιάς.

Εκεί ακριβώς μπαίνει ο ρόλος Κυρανάκη. Να τρέξει το κόμμα. Να ακούσει τη βάση. Να μετρήσει αντοχές. Να φέρει νέα ονόματα στο τραπέζι. Να προλάβει τις εσωτερικές γκρίνιες πριν γίνουν τοπικές κρίσεις. Και να δώσει στα ψηφοδέλτια εικόνα μάχης, όχι απλής διεκπεραίωσης.

Το μεγάλο στοίχημα

Το μεγάλο στοίχημα για τη ΝΔ δεν είναι μόνο ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Είναι ποιο πολιτικό μήνυμα θα εκπέμπει η τελική σύνθεσή τους.

Αν τα ψηφοδέλτια δείχνουν ανανέωση, κοινωνική διεύρυνση και επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, τότε η Πειραιώς θα έχει πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο πριν ακόμη στηθούν οι κάλπες.

Αν όμως η ανανέωση μείνει στα χαρτιά ή περιοριστεί σε πρόσωπα του ίδιου κλειστού κύκλου, τότε ο κίνδυνος είναι προφανής: το κόμμα θα πάει σε μια δύσκολη τρίτη εκλογική μάχη με παλιές απαντήσεις σε νέα πολιτικά ερωτήματα.

Προς το παρόν, το μήνυμα είναι ότι η ΝΔ κινείται νωρίς, οργανωμένα και με πλήρη επίγνωση ότι οι εκλογές του 2027 δεν θα κερδηθούν την τελευταία εβδομάδα. Θα κερδηθούν ή θα χαθούν από τώρα.