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Ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε τον πρόεδρο του Eurogroup να αναλάβει πρωτοβουλία για το ζήτημα της τεχνητής υποτίμησης του κινεζικού νομίσματος.

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι το υποτιμημένο γουάν ενισχύει τις κινεζικές εξαγωγές, προκαλώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Eurogroup πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων για την ενίσχυση της αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Η πρόταση αυτή έλαβε θετικές αντιδράσεις από Ευρωπαίους υπουργούς και συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του αξιωματούχου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης το “κρυφό όπλο” της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα;», το ενημερωτικό δελτίο του Politico αναδεικνύει τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής απάντησης στις εμπορικές ανισορροπίες που καταγράφονται στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας.

Όπως αναφέρει το Politico, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε, στη διάρκεια της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, τον πρόεδρο του Eurogroup να αναλάβει πρωτοβουλία για το ζήτημα της υποτίμησης του κινεζικού νομίσματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρηση ενός υποτιμημένου γουάν ενισχύει τεχνητά την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών στην ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

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«Από ευρωπαϊκής πλευράς, δεν μπορούμε να δεχθούμε μακροπρόθεσμα ότι βρισκόμαστε σε ανταγωνισμό με μια πλευρά της οποίας το νόμισμα είναι υποτιμημένο κατά 25% έως 30%», φέρεται να δήλωσε ο κ. Μερτς.

Το δημοσίευμα του Politico επισημαίνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκτιμούν πως το κινεζικό γουάν παραμένει τεχνητά υποτιμημένο, ενώ επικαλείται ανάλυση της Goldman Sachs, σύμφωνα με την οποία η αξία του κινεζικού νομίσματος βρίσκεται περίπου 20% χαμηλότερα από την πραγματική του ισοτιμία. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο σημαντικό εμπορικό έλλειμμα που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συναλλαγές της με την Κίνα, το οποίο υπολογίζεται ότι ανέρχεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ ημερησίως.

Η αναφορά του Politico στον Κυριάκο Πιερρακάκη έρχεται μία ημέρα μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος στην ίδια ενημερωτική πλατφόρμα, όπου, με την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών, να προσελκύσει νέες επενδύσεις και παράλληλα να δημιουργήσει νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση του Έλληνα υπουργού έχει ήδη συγκεντρώσει θετικές αντιδράσεις από αρκετούς Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσε θέμα συζήτησης και στη συνάντηση που είχε την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.