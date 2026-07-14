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Ο επιστήμονας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως παράνομα κρατούμενος, αντιμετωπίζει σκληρές συνθήκες κράτησης και περιορισμένη πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων.

Η σύζυγός του εκφράζει φόβους για μια προαποφασισμένη καταδίκη σε μια δίκη που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει θέσει την απελευθέρωσή του ως κορυφαία προτεραιότητα, ενώ το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο.

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Ο Αμερικανός σεισμολόγος κινεζικής καταγωγής, Γιουλίν Τσεν κρατείται στην Κίνα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και περιμένει να δικαστεί κατηγορούμενος για κατασκοπεία λόγω της εμπλοκής του σε έρευνα χρηματοδοτούμενη από τις ΗΠΑ σχετικά με τον εντοπισμό πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας. Ο Τσεν που ζει στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, είναι ο μόνος Αμερικανός που κρατείται επί του παρόντος στην Κίνα και έχει χαρακτηριστεί ως παράνομα κρατούμενος.

Υπό κράτηση Αμερικανός σεισμολόγος που μελετούσε τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας

Σε ανακοίνωσή του ο Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την κράτηση του 54χρονου, καθιστώντας την απελευθέρωσή του κορυφαία προτεραιότητα των ΗΠΑ.

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Θεωρείται ο μοναδικός Αμερικανός που κρατείται σήμερα στην Κίνα με τον επίσημο χαρακτηρισμό του «αδίκως κρατούμενου», ενώ οργανώσεις υπεράσπισης ομήρων εκτιμούν ότι συνολικά τουλάχιστον δώδεκα Αμερικανοί βρίσκονται υπό παρόμοιους περιορισμούς.

Οπως ενημερώθηκε η σύζυγος του επιστήμονα, Γιουφάνγκ Ρονγκ από τον Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Πεκίνο τον Μάιο, ο Τραμπ έθεσε το θέμα της κράτησης του συζύγου της στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος υποσχέθηκε να το εξετάσει. Η κυβέρνηση του Σι, ωστόσο, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια, πρόσθεσε.

EXCLUSIVE: China detains US seismologist who has studied North Korean nuclear tests https://t.co/V8rSzCHOzJ — Reuters China (@ReutersChina) July 14, 2026

Όπως αναφέρει το Reuters, η Ρονγκ εξέφρασε την ανησυχία της ότι το Πεκίνο έχει αποφασίσει, ακόμη και πριν από τη δίκη του Τσεν, να τον κρίνει ένοχο για κατασκοπεία – ένα αδίκημα που στην Κίνα επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης ή ακόμη και θανατική ποινή για υποθέσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές.

«Πιστεύω ότι θα τον καταδικάσουν ό,τι και να γίνει και ότι η δίκη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών», δήλωσε η Ρονγκ, η οποία είναι επίσης σεισμολόγος, αλλά δεν συνεργάζεται με τον σύζυγό της στην ανίχνευση του σεισμικού αποτυπώματος των πυρηνικών δοκιμών.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής πρεσβείας έχουν επισκεφθεί τον Τσεν αρκετές φορές, αλλά πάντα παρουσία Κινέζων αξιωματούχων, κάτι που σύμφωνα με τη Ρονγκ, εμποδίζει τον σύζυγό της να μιλήσει ελεύθερα. Η ίδια προσέλαβε έναν Κινέζο δικηγόρο, αλλά του επιτράπηκε να δει τον Τσεν μόνο αφού είχε ήδη κρατηθεί για περισσότερο από 13 μήνες.

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Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν ανακρίνει τον σύζυγό της περισσότερες από 100 φορές σχετικά με την έρευνά του για το σεισμογραφικό αποτύπωμα των πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, ανέφερε η Ρονγκ.

Σύμφωνα με τον Ερικ Λέμπσον, πρώην αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, του οποίου η οργάνωση υπεράσπισης ομήρων «Global Reach» παρέχει συμβουλές στην οικογένεια, η Κίνα θέλει να αξιοποιήσει την ειδική γνώση του Τσεν για να βελτιώσει την ικανότητά της να αποκρύπτει υπόγειες δοκιμές πυρηνικών όπλων μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται «απόζευξη» (decoupling).

Reuters

Ο Τσεν συνελήφθη από αξιωματικούς της κινεζικής κρατικής ασφάλειας στις 5 Νοεμβρίου 2024, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου, ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει πίσω στη Βοστώνη, μετά από επίσκεψη στην οικογένειά του και διαλέξεις σε δύο πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ρονγκ και Λέμπσον.

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Στην αρχή της κράτησής του, είπε η Ρονγκ, ο Τσεν υποβλήθηκε σε «σκληρές συνθήκες» (μεταξύ άλλων, εξαναγκαζόμενος να κάθεται όλη την ημέρα σε ένα σκληρό σκαμνί χωρίς να του επιτρέπεται να σηκωθεί, να διαβάσει ή να ασκηθεί, και ανήμπορος να προμηθευτεί φάρμακα για τον διαβήτη του και άλλα προβλήματα υγείας).

Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για κατασκοπεία την 1η Μαΐου 2025, αλλά προσώρας περιμένει τη δίκη του. Η υπόθεση ενδέχεται να τεθεί εκ νέου επί τάπητος μεταξύ των ηγετών Κίνας – ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σι στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, όπως έχει προαναγγείλει ο Τραμπ.

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