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Η δημόσια αποκάλυψη της καταγωγής της μητέρας του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κο Γιονγκ Χι, η οποία γεννήθηκε στην Ιαπωνία από οικογένεια μεταναστών, θα υπονόμευε σοβαρά την επίσημη κρατική προπαγάνδα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανήλθε στην εξουσία χάρη στη μεθοδική προώθηση από τη μητέρα του, καθώς οι υπόλοιποι διάδοχοι αποκλείστηκαν λόγω εναλλακτικών επιλογών ζωής ή ελλείψεων.

Η διαρκής σιωπή του ηγέτη για τη μητέρα του και η απουσία εθνικής εορτής για τα γενέθλιά του αντανακλούν τον φόβο για την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος.

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Η απόλυτη σιωπή του Κιμ Γιονγκ Ουν σχετικά με τη μητέρα του, μετά από 15 χρόνια διακυβέρνησης, δεν είναι τυχαία. Το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ που βασίζει τη νομιμότητά του στον μύθο του «Όρους Παέκτου», συνδέει τη δυναστεία των Κιμ με τον μυθικό ιδρυτή του κορεατικού έθνους και επικαλείται την «κληρονομική καθαρότητα», θα κλονιστεί εάν έρθει στο φως μία ιστορία που υπονομεύει μία προπαγάνδα που τόσο περίτεχνα έχει σχεδιαστεί.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η ιστορία των Κορεατών, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ξεκινά από το όρος Παέκτου— ένα βουνό που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας και το οποίο θεωρείται ο τόπος γέννησης του Ντανγκούν, του μυθικού ιδρυτή του πρώτου βασιλείου της Κορέας.

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Χιλιάδες χρόνια αργότερα, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο ιδρυτής της Βόρειας Κορέας, φέρεται να χρησιμοποίησε το βουνό ως κρησφύγετο κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον των Ιαπώνων. Ο γιος του, Κιμ Τζονγκ Ιλ, λέγεται ότι γεννήθηκε στις ίδιες ιερές πλαγιές – παρά τις αναφορές που υποδεικνύουν ότι γεννήθηκε πιθανότατα στη Ρωσία. Και εδώ και δεκαετίες, το βουνό συμβολίζει τη νομιμοποίηση της δυναστείας των Κιμ.

Why Kim Jong Un never talks about his mother – or her controversial bloodline https://t.co/qoFVl66ICR June 27, 2026

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έγινε διάδοχος στα 20 του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καταφέρει κανένα επίτευγμα. Έγινε αποκλειστικά και μόνο λόγω της γενεαλογίας του Παέκτου», έγραψε ο Ριου Χιουν-ου, ένας εξόριστος διπλωμάτης της Βόρειας Κορέας, στο βιβλίο του με τίτλο «Το μυστικό θησαυροφυλάκιο του Κιμ Γιονγκ Ουν».

Η καταγωγή της μητέρας που θέλει να κρύψει ο δικτάτορας

Ωστόσο, η πραγματικότητα όσον αφορά την καταγωγή της μητέρας του Κιμ σκιαγραφεί μια τελείως διαφορετική εικόνα. Εκατοντάδες μίλια μακριά από το όρος Παέκτου βρίσκεται η πόλη της Οσάκα, η ιστορική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και ο τόπος όπου γεννήθηκε η μητέρα του Κιμ, Κο Γιονγκ Χι.

Η Κο Γιονγκ Χούι, φέρεται να γεννήθηκε το 1952 στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Οι γονείς της κατάγονταν από το νησί Τζέτζου της σημερινής Νότιας Κορέας και ανήκαν στους λεγόμενους «Κορεάτες Ζαϊνίτσι», δηλαδή Κορεάτες που είχαν εγκατασταθεί στην Ιαπωνία κατά την περίοδο της ιαπωνικής αποικιοκρατίας.

Όταν ήταν περίπου δέκα ετών, η οικογένειά της εγκατέλειψε την Ιαπωνία και εγκαταστάθηκε στη Βόρεια Κορέα, στο πλαίσιο ενός μεγάλου προγράμματος επαναπατρισμού που λειτούργησε μεταξύ 1959 και 1984.

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Περίπου 93.000 Κορεάτες μετακινήθηκαν τότε στη Βόρεια Κορέα, έχοντας πειστεί από τις υποσχέσεις του καθεστώτος για δωρεάν υγεία, παιδεία και εργασία.

Αρχικά, οι μετανάστες αυτοί αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία από την κοινωνία. Μάλιστα, τους αποκαλούσαν υποτιμητικά «τζάεπο» (jjaepo), έναν όρο για μια ομάδα που θεωρείται μολυσμένη από ξένες, επικίνδυνες ιδεολογίες. Η κοινωνία της Βόρειας Κορέας είναι βαθιά ιεραρχική και οι «τζάεπο» υπόκεινται σε αυστηρή κρατική επιτήρηση, ενώ συχνά τους απαγορεύεται η εισαγωγή σε καλά πανεπιστήμια ή η ανάληψη σημαντικών θέσεων εργασίας.

«Η γενεαλογία του Παέκτου θεωρείται ιερή», λέει ο Κιμ Χιουνγκ-σου από την Ένωση Ερευνών για τη Βόρεια Κορέα. «Επομένως, η ιδέα ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι γιος μιας τζάεπο είναι απολύτως αδιανόητη».

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Η γνωριμία των γονιών

Η Κο στάθηκε τυχερή και δεν είχε τη μοίρα των συμπατριωτών της, καθώς τράβηξε την προσοχή του Κιμ Τζονγκ Ιλ, ο οποίος προετοιμαζόταν για τη διαδοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος με την Κιμ Γιόνγκ Σουκ, κόρη ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού αξιωματούχου, την οποία είχε επιλέξει ο πατέρας του, ενώ φημολογείται πως είχε και άλλες δύο ερωμένες.

Η Κο τον μαγνήτισε με τη φυσική της ομορφιά και τις χορευτικές της ικανότητες, όπως αναφέρει ο Γιότζι Γκόμι, ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος που εξέδωσε βιβλίο για εκείνη το 2025. Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Κιμ την ερωτεύτηκε παθιασμένα και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά.

Ωστόσο, τα παιδιά που γεννιούνται εκτός γάμου αντιμετωπίζουν σοβαρό κοινωνικό στίγμα στη Βόρεια Κορέα. Έτσι, ενώ η επίσημη σύζυγος του Κιμ κατοικούσε στην πρωτεύουσα, την Πιονγιάνγκ, η Κο και τα παιδιά της ζούσαν απομονωμένα 210 χλμ. μακριά, στην παραθαλάσσια πόλη Γουόνσαν. Αν και δεν παντρεύτηκε ποτέ τον ανώτατο ηγέτη και η ένωσή τους δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επίσημα, η Κο έζησε μια προστατευμένη ζωή. Δεν αναγνωρίστηκε ως νύφη του ιδρυτή Κιμ Ιλ Σουνγκ, ούτε εμφανίστηκε ποτέ δημόσια με τα παιδιά της.

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Μετά τον θάνατο του Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο Κιμ Τζονγκ Ιλ ανέλαβε την ηγεσία και η Κο έγινε de facto πρώτη κυρία της χώρας, συνοδεύοντάς τον σε στρατιωτικές επιθεωρήσεις και αποκτώντας επιρροή στο περιβάλλον του. Ο Κιμ ζητούσε μάλιστα τη γνώμη της πριν λάβει πολιτικές αποφάσεις, όπως αναφέρει ο Κέντζι Φουτζιμότο, πρώην προσωπικός σεφ του ηγέτη.

Ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε το 2011 έδειχνε πλάνα της Κο να συνοδεύει τον Κιμ σε περιοδείες στην επαρχία — χωρίς όμως να αποκαλύπτει το όνομά της. Το υλικό αυτό δεν κυκλοφόρησε ποτέ δημόσια, αλλά προβλήθηκε μόνο σε ανώτερα στελέχη του κόμματος τον Ιούνιο του 2012, αν και αργότερα διέρρευσε στο εξωτερικό μέσω λαθραίων USB. Το 2004, η Κο απεβίωσε από καρκίνο του μαστού σε νοσοκομείο του Παρισιού. Ο θάνατός της δεν αναφέρθηκε ποτέ από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ερώτημα που πλανάται εδώ και χρόνια είναι πώς κατέληξε στην εξουσία ο νεότερος γιος του Κιμ Τζονγκ Ιλ, ο οποίος είχε γεννηθεί εκτός γάμου.

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Η Κιμ Γιόνγκ Σουκ, η επίσημη σύζυγος του Κιμ Τζονγκ Ιλ, γέννησε δύο παιδιά, αλλά επειδή και τα δύο ήταν κορίτσια, αποκλείονταν από την ηγεσία της χώρας. Ο Κιμ Τζονγκ Ιλ είχε άλλες δύο ερωμένες εκτός από την Κο: τη Σουνγκ Χε-ριμ και την Κιμ Οκ.

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Αν και η Κιμ Οκ δεν απέκτησε παιδιά, για κάποιο διάστημα φαινόταν ότι ο πρωτότοκος γιος του Κιμ με τη Σουνγκ Χε-ριμ, ο Κιμ Τζονγκ Ναμ, θα γινόταν ο επόμενος διάδοχος. Ωστόσο, ο Κιμ Τζονγκ Ναμ, ο οποίος σπούδασε στο εξωτερικό για πάνω από μία δεκαετία και μιλούσε άπταιστα αγγλικά και γαλλικά, απορρίφθηκε καθώς αμφισβήτησε την κληρονομική διαδοχή και υποστήριζε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων.

Πώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία

Παράλληλα, απέκτησε τη φήμη του «γλεντζέ» καθώς ζούσε μια πολυτελής ζωή και πήγαινε συχνά στα καζίνο. Το 2017, μετά από χρόνια εξορίας στο Μακάο, ο Κιμ Τζονγκ Ναμ δολοφονήθηκε στη Μαλαισία με έναν θανατηφόρο νευροτοξικό παράγοντα. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Κιμ Γιονγκ Τσουλ, αποκλείστηκε επίσης λόγω σοβαρής εξάρτησης από το όπιο.

Έτσι, η Κο προώθησε μεθοδικά τον δεύτερο γιο της, τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτό έγινε κατόπιν συμβουλής της αδελφής της Κο, η οποία τόνισε ότι ο ανιψιός της έπρεπε να γίνει ο επόμενος ηγέτης, αλλιώς ολόκληρη η οικογένειά τους θα βρισκόταν σε κίνδυνο, όπως γράφει η δημοσιογράφος Άννα Φίφιλντ στο βιβλίο της «Ο Μεγάλος Διάδοχος».

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Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έγινε σύντομα ο αγαπημένος του πατέρα του λόγω των ηγετικών του ικανοτήτων και του ανταγωνιστικού του χαρακτήρα. Αν και σπούδασε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελβετία, ζούσε πολύ πιο απομονωμένος από τον ετεροθαλή αδελφό του. Όταν ο Κιμ Τζονγκ Ιλ απεβίωσε το 2011, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σε ηλικία μόλις 27 ετών, εξασφάλισε τη θέση του στον θρόνο.

Έκτοτε, ο Κιμ έχει αναθέσει σημαντικές εξουσίες στην αδελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ, η οποία πιστεύεται ότι ηγείται του προπαγανδιστικού τομέα. Όμως, το ζήτημα της καταγωγής του συνεχίζει να τον βαραίνει. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ημέρα των γενεθλίων του δεν έχει ανακηρυχθεί εθνική εορτή (σε αντίθεση με του παππού και του πατέρα του), καθώς η δημόσια έμφαση στη γέννησή του θα μπορούσε να εγείρει ευαίσθητα ερωτήματα για τη μητέρα του και τον λόγο που ο ίδιος μεγάλωσε εκτός Πιονγιάνγκ.

Η μυστικότητα αυτή εξηγεί ενδεχομένως και γιατί έσπευσε να παρουσιάσει δημόσια τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου. Σε αντίθεση με τη μητέρα του, η Ρι προέρχεται από οικογένεια της ανώτερης μεσαίας τάξης στην Πιονγιάνγκ, είχε σπουδάσει κλασικό τραγούδι στην Κίνα και ήταν πρώην τραγουδίστρια ενός διακεκριμένου καλλιτεχνικού συγκροτήματος.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντά οικογένειες πεσόντων στρατιωτικών

«Το αίσθημα της αμφισβήτησης και της δυσαρέσκειας που βίωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν λόγω της καταγωγής της μητέρας του, παραδόξως αποτέλεσε ένα ισχυρό κίνητρο για να παρουσιάσει δημοσίως τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου, και την κόρη του από πολύ νωρίς», επισημαίνει ο Γκόμι. Αυτές οι δημόσιες εμφανίσεις, προσθέτει ο ίδιος, μπορεί να οφείλονταν στη μυστικότητα που περιβάλλει την καταγωγή της μητέρας του.

«Αν γινόταν ευρέως γνωστό ότι η μητέρα του ήταν κορεατικής καταγωγής από την Ιαπωνία, αυτό όχι μόνο θα κλόνιζε τη νομιμότητά του, αλλά θα αποσταθεροποιούσε και το κληρονομικό σύστημα από τη ρίζα του», δηλώνει ο Ριου. «Θα είχε τον αντίκτυπο μιας πυρηνικής βόμβας για την κοινωνία της Βόρειας Κορέας», τονίζει ο ίδιος.