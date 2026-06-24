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Ένα μικρό ματς «Μουντιαλίτο», καθώς η ποδοσφαιρική ζωή περιστρέφεται γύρω από τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου, έστησαν στο κοινοβουλευτικό τερέν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος με φόντο την κυβερνητική τροπολογία, η οποία ψηφίζεται σήμερα, για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στις «βολές» του Σωκράτη Φάμελλου, ανταπέδωσε τα «πυρά» λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είστε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, επειδή εμείς ερχόμαστε σήμερα και νομοθετούμε παραπάνω, και καθολικότητα και αναδρομικότητα» και χρησιμοποιώντας «ποδοσφαιρική γλώσσα» σχολίασε με δηκτικό τρόπο προς την πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου πως«κουνάτε το γκολπόστ. Είστε και οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ». Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προέτρεψε την αντιπολίτευση και ειδικότερα τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει την τροπολογία με δεδομένο, όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πως ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου είχε καλέσει δημοσίως την κυβέρνηση να εφαρμόσει καθολικά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, κάτι το οποίο εκείνη πράττει, όπως σημείωσε, και με το παραπάνω. «Η κυβέρνηση νομοθετεί κάτι πολύ παραπάνω, περιμένω με αγωνία τη θετική σας ψήφο» είπε ο υπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

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Ο Σωκράτης Φάμελλος, από την πλευρά του, απαντώντας στον Κυριάκο Πιερρακάκη υποστήριξε πως η τροπολογία δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες, υποστηρίζοντας πως η ρύθμιση αποκλείει όσους είτε έχασαν την ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει. «Εγώ είχα μιλήσει για άμεση και καθολική εφαρμογή σε όλες τις υποθέσεις που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Είστε υποχρεωμένοι να το εφαρμόσετε αναδρομικά από την πρώτη υπόθεση που εντάχθηκε στο νόμο. Με πλήρη καθολικότητα για όλους» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως το οικονομικό επιτελείο δημιουργεί δανειολήπτες δυο ταχυτήτων και κάνει επιλεκτική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης «προστατεύοντας τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων».