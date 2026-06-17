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Η αναθεώρηση του άρθρου 16 με επίκεντρο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας μέσα από την «γαλάζια» πρόταση βρίσκεται στην «καρδιά» της συζήτησης στην διακομματική επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η πρόταση της ΝΔ προβλέπει την δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επιπέδου των παρεχομένων σπουδών. Η ΝΔ, παράλληλα, προτείνει ακόμη να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη όσον αφορά στην κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και την προστασία της ελληνικής σημαίας, ως συμβόλου του ελληνικού έθνους.

«Η ΝΔ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην κατεύθυνση της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ονομάζονται Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, λέγοντας πως η χώρα μας κατέστη «διεθνής νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού», καθώς και η χώρα με τους περισσότερους εξόριστους επιστήμονες, αναλογικά με τον πληθυσμό της. «Στοίχισε ακριβά το κρατικό μονοπώλιο στην εκπαίδευση, απέκλεισε τη χώρα μας από τη δυναμική εκπαιδευτική αγορά. Από αυτή την αγορά η Ελλάδα είναι εντελώς απούσα λόγω της τραγικής ιδεοληψίας κάποιων πολιτικών δυνάμεων ή ξεπερασμένων συντεχνιακών κατεστημένων που συναποτελούν τη δικτατορία των μετριοτήτων» σημείωσε, χαρακτηριστικά, ο «γαλάζιος» Ευριπίδης Στυλιανίδης.

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Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, τόνισε πως πως πρέπει να μπει τέλος στον «αναχρονισμό», ωστόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16 – τη θωράκιση του δημοσίου πανεπιστημίου καθώς και τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων. «Ναι, να επιτρέψουμε τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα συμπληρώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό βήμα» επεσήμανε η Νάντια Γιαννακοπούλου, διαφωνώντας, ωστόσο, με την «εμπορευματοποίηση» της εκπαίδευσης. «Δεν υπάρχει πουθενά στην πρόταση της ΝΔ η φράση “μη κερδοσκοπικά” ιδρύματα. Δεν είναι αθώα η επιλογή της διατύπωσης, ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο κερδοσκοπικό, επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, χωρίς εγγύηση προσβασιμότητας. Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ σχετίζεται με τη θωράκιση του δημοσίου πανεπιστημίου και με τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εδώ είναι η διαφορά μας» τόνισε, χαρακτηριστικά, η Νάντια Γιαννακοπούλου, εξηγώντας τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην συζήτηση εντός της διακομματικής επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Το ΠΑΣΟΚ, σημειώνεται, έχει στείλει το μήνυμα πως δεν διατίθεται να υπερψηφίσει τις προς αναθεώρηση διατάξεις σε αυτή τη Βουλή, γεγονός που σημαίνει πως η όποια θετική στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις προϋποθέσεις που έθεσε στην σημερινή συζήτηση αφορά στην επόμενη Βουλή, μετά τις εθνικές εκλογές.

Την κάθετη άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την πρόβλεψη για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών και Μη Κρατικών Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων περιέγραψε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. «Δημιουργείτε συνθήκες φυγής στο εξωτερικό και μετά το επικαλείστε ως επιχείρημα. Έχουμε ήδη ιδιωτικά Πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα και οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές» τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Και μιας και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και τη…. μάνα που σας γέννησε» ανέγνωσε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος επικαλούμενος το γνωστό χωρίο του νομπελίστα συγγραφέα Ζοζέ Σαραμάγκου – ως απάντηση στον Ευριπίδη Στυλιανίδη που είχε αναφερθεί νωρίτερα στον Οδυσσέα Ελύτη – και επεσήμανε: «Ούτε το Yale ήρθε στην Ελλάδα, ούτε το Harvard, ούτε το MIT, αλλά το Northern Eastern του… κυρίου Λαζαρίδη». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην πρόταση της ΝΔ για προσθήκη στο Σύνταγμα της προστασίας της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους υποστήριξε πως «κλίνατε επί δεξιά. Ποια είναι η ανάγκη για την πρόβλεψη αυτή; Σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζουμε το εθνικό σύμβολο. Όμως δεν βρίσκω το λόγο της συνταγματικής αναθεώρησης».

Από την πλευρά του ΚΚΕ η Αφροδίτη Κτενά τόνισε πως «το ΚΚΕ στηρίζει αταλάντευτα τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση» στέλνοντας το μήνυμα πως ο Περισσός αντιτιθεται σθεναρά στα ιδιωτικά ΑΕΙ και κατηγορώντας, παράλληλα, τη ΝΔ για «πλήρη υποταγή της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις του κεφαλαίου», αλλά και το ΠΑΣΟΚ για «πομφόλυγες».

Ο Στέλιος Φωτόπουλος από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης τόνισε πως«η πρότασή μας είναι η παράλληλη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών ΑΕΙ με ταυτόχρονη κατάργηση των ψυχοφθόρων πανελλαδικών εξετάσεων».