Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση εγκρίθηκαν αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, λόγω της έλλειψης συναίνεσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψηφίστηκε από 160 βουλευτές, ενώ το άρθρο 30 για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας έλαβε 158 θετικές ψήφους.

Τα άρθρα 86, 90 και 103 για την ποινική ευθύνη υπουργών, τη δικαιοσύνη και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων συγκέντρωσαν επίσης τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την επόμενη φάση.

Η διάταξη σχετικά με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού αποσύρθηκε οριστικά από τη διαδικασία έπειτα από εσωκομματικές διαφωνίες που εκδηλώθηκαν στο κυβερνών κόμμα.

Τα εγκεκριμένα άρθρα θα οδηγηθούν σε δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, ενώ για την οριστική αναθεώρησή τους θα απαιτηθούν 180 ψήφοι στην επόμενη Βουλή.

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Μόνο με τις ψήφους της ΝΔ – όπως ακριβώς είχε διαφανεί και αναμενόταν μετά την πολωμένη πολιτικά τριήμερη σύγκρουση εντός της Ολομέλειας – «προκρίθηκαν» οι προς αναθεώρηση διατάξεις. Κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης φάσης της Συνταγματικής Αναθεώρησης η απόλυτη αδυναμία συναίνεσης των κομμάτων επί της μοναδικής πρότασης, αυτή της ΝΔ, για τις προωθούμενες αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της χώρας καθώς η αντιπολίτευση είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή της διαδικασίας πως «δεν δίνει λευκή επιταγή» από την πρώτη Βουλή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει από την αρχή της Συνταγματικής Αναθεώρησης δήλωσε «παρών» σε εκείνα τα άρθρα που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Σε σχέση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, η πλειονότητα τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο, υπήρξαν ορισμένοι βουλευτές που έδωσαν θετική ψήφο.

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Πώς πέρασαν οι διατάξεις – Το «παρών» της Ντόρας Μπακογιάννη

Μεταξύ των 33 προωθούμενων διατάξεων προς αναθεώρηση, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 30 για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο είχε συναντήσει την αντίδραση βουλευτών της ΝΔ – ανάμεσά τους η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Βλάχος και ο Χαράλαμπος Αθανασίου – από την συζήτηση κιόλας στη διακομματική επιτροπή, εγκρίθηκε τελικά από 158 βουλευτές, 135 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ ένας δήλωσε «παρών». Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι εκείνη η οποία δήλωσε «παρών» στην ψηφοφορία για το συγκεκριμένο άρθρο.

Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών εγκρίθηκε με 159 «ναι», καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης εγκρίθηκε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ «παρών» δήλωσαν 42 βουλευτές.

Το άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν.

Υπενθυμίζεται πως όσα άρθρα έλαβαν σήμερα, αλλά και στη δεύτερη ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, τουλάχιστον 151 «ναι» εγκρίνονται για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Μετά την προσφυγή στην εθνική κάλπη, στην επόμενη Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το εκάστοτε άρθρο.

Σημειώνεται πως μετά από τις έντονες «γαλάζιες» εσωκομματικές ενστάσεις και διαφωνίες αποσύρθηκε οριστικά από την διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης το άρθρο για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.