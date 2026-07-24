Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τυφλή άρνηση και πολιτική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στην Ολομέλεια.

Μητσοτάκης επέκρινε έντονα το ΠΑΣΟΚ για την παθητική στάση του, υποστηρίζοντας ότι θέτει τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το Σύνταγμα.

Ο πρωθυπουργός επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ για την απόφασή του να μην παραστεί στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην Πλεύση Ελευθερίας, σχολιάζοντας με ειρωνικό τρόπο τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με «βολές» προς το ΠΑΣΟΚ και εξαπολύοντας επίθεση συνολικά στην αντιπολίτευση για την στάση της στην διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, «καρφιά» για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση του να μην βρεθεί στην αποψινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο εμφανίστηκε στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πολιτική ανεπάρκεια» και «βαθιά αντιθεσμική στάση» καταλόγισε ο πρωθυπουργός στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας χαρακτηριστικά πως «το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μένει ξανά στο ρόλο του παθητικού παρατηρητή. Το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δήλωσε ένα αμήχανο “παρών” το οποίο ισοδυναμεί με “απών”! Έβαλε τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος».

Advertisement

Advertisement

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολίασε πως «δυσκολεύομαι να αντιληφθώ κ. Ανδρουλάκη γιατί ενώ συμφωνούμε στον πυρήνα αλλαγής τουλάχιστον 15 άρθρων γιατί επιμένετε σε αυτή την στάση».

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «τυφλή άρνηση» και «αντικυβερνητικό μένος». Στράφηκε κατά της Αριστεράς επικρίνοντας την στάση της για την καταψήφιση του άρθρου για την εξασφάλιση της προσιτής στέγης, ενώ μίλησε και για την «εντός εισαγωγικών πατριωτική δεξιά», η οποία δεν συναινεί στην προστασία της σημαίας και της ελληνικής γλώσσας.

Στην έναρξη της τοποθέτησης του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού πρώτα συνεχάρη την Ρένα Δούρου για την εκλογή της ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν στηλίτευσε την απουσία του κόμματος από την αποψινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. «Θεωρώ ότι κάνετε λάθος κ. Δούρου. Έχετε χρόνο να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον Πάνο Καμμένο, πηγαίνατε και καλώς κάνατε. Τώρα συνειδητοποιήσατε πως παρείσφρησαν δήθεν ακροδεξιά στοιχεία στη δεξίωση;» είπε ο πρωθυπουργός προς την Ρένα Δούρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της ομιλίας του «κάρφωσε» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παρενέβαινε συνεχώς από το έδρανο της. «Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι σε κάποιο οίστρο, μάλλον φταίει η ημέρα, η επέτειος για τη Δημοκρατία που είστε υπερδραστήρια» είπε ο πρωθυπουργός.

Εκείνη την στιγμή τον διέκοψε εκ νέου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίαςμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει προς τα «γαλάζια» έδρανα πως «αντιμετωπίστε την με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ».