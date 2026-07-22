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Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, της πράσινης μετάβασης και της ανταγωνιστικότητας μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, εξέτασαν τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας την κοινή τους στάση σε κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, δεσμευόμενος για στήριξη των πολιτών εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Τέλος, επέκρινε την αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για ανέφικτες υποσχέσεις και έλλειψη υπευθυνότητας ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πορτογάλο ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο και μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης τους έκαναν κοινές δηλώσεις στις οποίες εστίασαν στην περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων των δύο κρατών αλλά και στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στη στάση της αντιπολίτευσης η οποία, όπως είπε, “υποσχεται στους πάντες τα πάντα”.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε την κοινή γραμμή Αθήνας-Λισαβώνας σε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

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Όπως είπε, «η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της» και μίλησε για την ανάγκη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα στοχεύσουν αποκλειστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν οι δύο ηγέτες για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα». Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά σε μία σειρά θεμάτων που απασχολούν την Ευρώπη, όπως η ενίσχυση της άμυνας της, η επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, η προστασία των εξωτερικών συνόρων της, η υπεράσπιση της ανταγωνιστικότητας της.

«Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση», τόνισε στη συνέχεια και έστειλε ένα μήνυμα: «Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα, με λιγότερα».

Επίσης συζητήθηκαν οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

“Στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα εκ του ασφαλούς αφού ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές“

Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με αφορμή τη μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετώπισαν οι δύο χώρες. Υπενθυμιζοντας ότι η Πορτογαλία χρειάστηκε την εφαρμογή ενός μνημονίου και η Ελλάδα τριών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την αναπτυξιακή πορεία που ακολουθεί η χώρα μας τα τελευταία επτά χρόνια αλλά και για τις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις λόγω των διεθνών εξελίξεων όπως η ένταση στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει κύμα ακρίβειας εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. «Θα στηρίξουμε τους πολίτες στο μέτρο που δεν παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας ότι και η Ελλάδα και η Πορτογαλία θέλουν να στηρίξουν τις κοινωνίες τους αλλά και στέκονται απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή που υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα. Μία τακτική που δίνει πλέον μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα στις δύο χώρες καθώς είναι πια πρωταγωνίστριες στην ευρωπαϊκή σκηνή και όχι μέλη των PIGS.

Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του στην πολιτική που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας και κάνοντας αναφορά στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ότι «είναι πολύ εύκολο αν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι στους πάντες τα πάντα. Μάλλον το κάνουν εκ του ασφαλούς επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Και μόνο αυτή η πολιτική που εφαρμόζουν Ελλάδα και Πορτογαλία εγγυάται καλύτερες μέρες»