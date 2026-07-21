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Παράλληλα, απέρριψε τη λογική της χαλαρής ψήφου, υπογραμμίζοντας ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση αποτελεί μια κρίσιμη μάχη για το μέλλον της χώρας.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής τίθεται η στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Τέλος, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εισαγόμενης ακρίβειας μέσω παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις.

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Αν μία φράση θα μπορούσε να συνοψίσει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους «γαλάζιους» βουλευτές στη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟ, είναι αυτή με την οποία έκλεισε την ομιλία του: «εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε ωσάν οι εκλογές να είναι αύριο».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους βουλευτές να επικοινωνήσουν τις θέσεις της κυβέρνησης στις εκλογικές τους περιφέρειες και να ενημερώσουν τους ψηφοφόρους τους για τα αποτελέσματα του κυβερνητικού έργου. Είναι ξεκάθαρο ότι ποντάρει στην ετοιμότητα αλλά και στην εμπειρία της παράταξης, κάτι που ανάδειξε χρησιμοποιώντας…ποδοσφαιρικούς όρους και παρομοιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία με την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία.

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«Τι έκανε η Ισπανία; Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας, άρα, δηλαδή, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα κάποιος άλλος μάλλον…

Εμείς, λοιπόν, έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον «μαραθώνιο» μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός ενώ ταυτόχρονα -χρησιμοποιώντας πάντα ως παράδειγμα την Ισπανία και τον αγώνα απέναντι στην Αργεντινή- εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει αλλά «φωτογραφίζοντας» τον ενώ λίγο νωρίτερα τον είχε χαρακτηρίσει αδιόρθωτο.

«Έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς. Ταυτόχρονα, είμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν μεμονωμένοι σταρ», ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού ενώ από τα «πυρά» του δεν ξέφυγε ούτε το «δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ», κυρίως για τη θέση της Χαρ. Τρικούπη στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Το μήνυμα κατά της χαλαρής ψήφου

Το δεύτερο μήνυμα, μετά από της ετοιμότητας που απαιτείται, σχετίζεται με τη βαρύτητα που δίνει στη συσπείρωση και στο «ξόρκισμα» της χαλαρής ψήφου.

«Η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας ότι την Κυριακή των εκλογών θα δοθεί η κρισιμότερη μάχη ενώ ανέδειξε και το δίλλημα στο οποίο θα κληθούν να πάρουν θέση οι πολίτες.

«Σε όσους, λοιπόν, μας ρωτούν: «Γιατί; Τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την τρίτη τετραετία;», τους απαντάμε ανοιχτά: ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω», το ξεκάθαρο μήνυμα του πρωθυπουργού.

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Η κυβέρνηση εστιάζει στη στήριξη της μεσαίας τάξης

Κομβικό σημείο στην προεκλογική περίοδο θα είναι η ΔΕΘ, εκεί όπου σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Ο πρωθυπουργός άσκησε δριμύτατη κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις και ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα ενδώσει στον πειρασμό στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Αντίθετα, θα δεσμευθεί για όσα μπορεί να κάνει, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Και για πρώτη φορά ήταν τόσο ξεκάθαρος στο που θα κινηθεί τη φετινή ΔΕΘ.

«Οι ανακοινώσεις θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους», προανήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Η πρόθεση να στηριχθεί η μεσαία τάξη αποτελεί στρατηγική επιλογή για την κυβέρνηση. Οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ένα κοινό που έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά πλέον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα. Οπότε γίνεται ειδικός σχεδιασμός και μελετώνται μέτρα για την επαναπροσέγγιση αυτών των ψηφοφόρων. Κάποια από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου, πιθανόν κάποιες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και μία σειρά από άλλες προτάσεις που μελετά το οικονομικό επιτελείο με τον πρωθυπουργό να έχει τον τελικό λόγο.

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Ανασταλτικός παράγοντας οι διεθνείς εξελίξεις στη μάχη κατά της ακρίβειας

Το πεδίο της οικονομίας συνεχίζει να προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου, κάτι που παραδέχθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έκανε λόγο για εισαγόμενη ακρίβεια ενώ αναφέρθηκε στη νέα έξαρση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας.

«Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Η αύξηση του πληθωρισμού των τελευταίων μηνών οφείλεται αποκλειστικά στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.

Και εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση. Το κάναμε, σε μία συναντίληψη με τα διυλιστήρια, μειώνοντας τις τιμές διύλισης μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ξέρω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι πολίτες δεν θα δουν αυτή τη μείωση στην αντλία, όμως αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, θα έβλεπαν αύξηση», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να καθορίσει τις τιμές των διεθνών αγορών.

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«Έχουμε κάνει, όμως, μία μεγάλη προσπάθεια και στο σούπερ μάρκετ, με μία συναντίληψη, πάλι, για ένα «πάγωμα» των τιμών και μία σταθερή αποκλιμάκωση τιμών σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο», πρόσθεσε, γνωρίζοντας καλά ότι το θέμα της ακρίβειας είναι κομβικό για την κοινωνία και μπορεί να κρίνει εκλογές.