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Η ομιλία επικεντρώθηκε στην προτεινόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που περιλαμβάνει αλλαγές στην ποινική ευθύνη των κυβερνητικών μελών και τη θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ο πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του σχετικά με τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Παράλληλα προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με κύρια έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή ανάπαυλα, απευθύνεται στους “γαλάζιους” βουλευτές.

“Χαίρομαι γιατί οι συναντήσεις της ΚΟ αποκτούν μία τακτικότητα”, σημείωσε στην έναρξη της ομιλίας του ο πρωθυπουργός ενώ έστειλε μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

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Δύο είναι τα κομβικά ζητήματα της συνεδρίασης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση και η προετοιμασία για τη ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που προτείνει η ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μίλησε για “αλλαγές της ΝΔ για το Σύνταγμα, τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεκριμένα σημείωσε τις βασικότερες:

-Αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών – η Βουλή να μην μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες

-Επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο Δημόσιο μέσω σύνδεσης με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του.

-Θωρακίζεται η χώρα μόνιμα από τον κίνδυνο των δημοσιονομικών εκτροπών.

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-Προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων.

-Υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή Στέγη.

-Μεγαλύτερο ρόλο της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της.

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-Συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

-Μέριμνες για προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση.

Στο πλαίσιο της αναφοράς του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ: «Απαράδεκτο ένα θεσμικό, υποτίθεται, κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί στην Αναθεώρηση με 15 από τις θέσεις μας και μετά να κρύβεται πίσω από ένα δειλό «παρών», που το κάνει απόν από τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας μας».

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Και συνέχισε τονίζοντας ότι «θα το καταγράψει η Ιστορία, δείχνοντας ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες, και ποιες δυνάμεις προτιμούν να μένουν αμήχανοι θεατές».

Παράλληλα μίλησε για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και προετοιμάζονται τώρα, προαναγγέλοντας ότι θα δοθεί έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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