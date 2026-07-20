Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από τους βουλευτές να αναδείξουν το κυβερνητικό έργο της περιόδου 2019-2024, προβάλλοντας τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

Παράλληλα, αναμένεται να ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένων προτάσεων και να αναφερθεί στην πρόσφατη αρχειοθέτηση υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση περιλαμβάνει επίσης συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την κατάθεση προτάσεων από τους βουλευτές ενόψει των επερχόμενων κυβερνητικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται το απόγευμα με τους «γαλάζιους» βουλευτές, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ΚΟ του κόμματος. Η διαδικασία έχει οριστεί για τις 16:00 και σίγουρα δεν θα μοιάζει σε τίποτα με εκείνη που είχε γίνει τον Μάιο, που η ένταση ήταν εμφανής εξαιτίας έντονων παραπόνων από μερίδα βουλευτών.

Πλέον, με τις εκλογές να πλησιάζουν, οι όποιες γκρίνιες μελών της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας έχουν σταματήσει και άπαντες έχουν ξεκινήσει την προεκλογική μάχη. Το Μέγαρο Μαξίμου για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία και οι «γαλάζιοι» βουλευτές για την επανεκλογή τους και την ανανέωση της παραμονής τους στα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Advertisement

Advertisement

Στην ομιλία του, με την οποία θα ξεκινήσει η συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στην πορεία του κυβερνητικού έργου, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αλλάζουν την Ελλάδα και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών ενώ παράλληλα, με φόντο την εκλογική μάχη, θα ζητήσει την ετοιμότητα όλων και βέβαια να «ιδρώσουν τη φανέλα» ενώ βέβαια θα θέσει και τα διλήμματα των εκλογών.

Η οδηγία που αναμένεται να δοθεί στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανάδειξη στους ψηφοφόρους τουςτου έργου που έχει κάνει η κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα και η υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων της. «Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια», τόνισε στη χθεσινή ανάρτηση του με την ανασκόπηση της εβδομάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείγμα της σημασίας που δίνει στη μετατροπή των υποσχέσεων σε πράξεις. Εξάλλου, το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» θα είναι από τα βασικά που θα ακουστούν από την Πειραιώς σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Αυτή η συνέπεια λόγων και έργων αλλά και το ολοκληρωμένο σχέδιο που υπάρχει για την Ελλάδα του 2030 είναι σημεία που μπορούν να καθορίσουν την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, όπως εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Για αυτό και ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να αναδείξει την έλλειψη ανάλογου σχεδιασμού αλλά και κοστολογημένων προτάσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Έμφαση όμως αναμένεται να δώσει και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου -όπως έγραψε στην ανάρτηση του- «η αρχειοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά οφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η Δικαιοσύνη».

Επίσης αναμένεται να κάνει αναφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ. Αυτές οι προτάσεις θα εξεταστούν από το οικονομικό επιτελείο και όσες κριθούν εφαρμόσιμες αναμένεται να προστεθούν στο «πακέτο» που ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο και που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη.