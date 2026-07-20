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Τα έργα που γίνονται στο ΟΑΚΑ επιθεώρησε νωρίς σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, έχουν επενδυθεί για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ περίπου 160 εκατ. ευρώ και στόχος είναι, εκτός από το να λειτουργεί ως χώρος άθλησης, «να το μετατρέψουμε και σε χώρο αναψυχής και πρασίνου», κάτι που όπως εξήγησε είναι σε εξέλιξη και σε άλλους χώρους όπως στο Ελληνικό, ενώ γίνονται εργασίες και για την αναβάθμιση και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι πόροι για αυτές τις παρεμβάσεις είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ερωτηθείς για το τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί σε λίγο καιρό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι θα υπάρξουν και άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα που θα συνεχίσουν να ενισχύουν την ελληνική οικονομία. Εκτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια ενώ πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης να επιστρέφεται στην κοινωνία.

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Τέλος, σχολιάζοντας την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι φάνηκε το αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς.