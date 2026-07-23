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Η ατζέντα περιλαμβάνει την απόκτηση ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, μεταφορικών αεροσκαφών C-390 και μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τον Στρατό Ξηράς.

Μετά τη συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών για την επίσημη παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65.

Το συγκεκριμένο έργο συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης και ενισχύοντας την ασφάλεια των οδικών μεταφορών.

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Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού όμως η θερινή ραστώνη δεν επηρεάζει την κυβέρνηση που συνεχίζει να κινείται σε εντατικούς ρυθμούς. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει την παράδοση στην κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενός εμβληματικού έργου.

Πριν όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκη μεταβεί στα Γρεβενά, θα προεδρεύσει στις 10 το πρωί στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

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Στην ατζέντα της συνεδρίασης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η συζήτηση για να δοθεί το «πράσινο φως» για την απόκτηση οπλικών συστημάτων της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Πρόκειται για την προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων ενώ θα συζητηθεί η αγορά τριών μεταφορικών αεροσκαφών C-390 καθώς και η προμήθεια δέκα μη επανδρωμένων συστημάτων V-BAT, με τα οποία θα ενισχυθούν οι δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας του Στρατού Ξηράς ενώ αναμένεται η τυπική έγκριση και για άλλα οπλικά συστήματα.

Σήμερα στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Ε65

Μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για την Καλαμπάκα και στις 19:00 θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, στην περιοχή των Γρεβενών.

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του χθες το βράδυ (22/7) στο συνέδριο «ATHINA26: Empowering Greece’s Next Generation», που διοργάνωσε η οργάνωση «The Hellenic Initiative», αναφέρθηκε στην παράδοση του μεγάλου έργου:

«Αύριο θα μεταβώ στην Καλαμπάκα, στα Μετέωρα, και θα έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος που θα οδηγήσει στον τελευταίο αυτοκινητόδρομο που αποτελούσε εκκρεμότητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο οποίος συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι το τελευταίο μεγάλο έργο υποδομής, από πλευράς αυτοκινητοδρόμων, που έπρεπε να ολοκληρώσουμε στην ηπειρωτική χώρα.»

Το κομμάτι που θα δοθεί το απόγευμα στην κυκλοφορία είναι το βόρειο τμήμα του έργου και συγκεκριμένα το τμήμα από το Αγιόφυλο έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό.

Ουσιαστικά δημιουργείται ένας νέος κάθετος άξονας που θα συνδέει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης για τους οδηγούς και ενισχύοντας την ασφάλεια ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τις εμπορευματικές μεταφορές.

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Η παράδοση του αυτοκινητόδρομου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου για παράδοση μεγάλων έργων, κάτι που αποδεικνύει τόση την αποτελεσματικότητα όσο και τη συνέπεια της κυβέρνησης για παρεμβάσεις και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Στοιχεία που σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου μπορούν να «μετρήσουν» στην κρίση των ψηφοφόρων την ώρα της κάλπης. Στόχος είναι και το επόμενο διάστημα να παραδοθούν και άλλα έργα έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες και η κυβέρνηση να έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και ανθεκτικότητας σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις»

Για την αλλαγή της εικόνας της χώρας τα τελευταία χρόνια, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό συνέδριο:

«Πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε, με δικαιολογημένη υπερηφάνεια, ότι η θέση της Ελλάδας είναι πολύ διαφορετική. Έχει καταστεί, όπως επισημάνατε, πυλώνας σταθερότητας, πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύ σύνθετη περιοχή, μια περιοχή που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.»

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Έμφαση έδωσε στην οικονομική ανάπτυξη που έχει σημειωθεί:

«Η ευρωστία των δημόσιων οικονομικών μας έχει αποκατασταθεί. Αν εξετάσει κανείς τη μείωση του χρέους μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πρόκειται για τη ταχύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ που έχει σημειώσει οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ. Έχουμε αποκαταστήσει πραγματικά τη μακροοικονομική σταθερότητα.

Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια χώρα που, επί πολλές δεκαετίες, αγωνιζόταν να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρέος. Επομένως, για πρώτη φορά, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα στην Ελλάδα. Και οι αγορές μας έχουν επιβραβεύσει.»

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Παράλληλα αναφέρθηκε και στο δίλλημα της εκλογικής αναμέτρησης.

«Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Αυτή είναι η φύση της δημοκρατίας. Όμως το αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, αν θα βρίσκεται στη πλευρά των νικητών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη -γιατί θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό-, αν θα συνεχίσουμε να αποτελούμε πυλώνα γεωπολιτικής σταθερότητας σε έναν ταραχώδη κόσμο, είναι κάτι που αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει όλους», είπε μεταξύ άλλων ενώ ενθάρρυνε τους Έλληνες της διασποράς να επενδύσουν στην Ελλάδα αλλά και να ψηφίσουν στις εκλογές.

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