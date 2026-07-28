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Το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τον βουλευτή, Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

«Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ, τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χουρδάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της ΝΔ. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς, που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες» είπε αρχικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλωσορίζοντας το νέο μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

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«Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του δημογραφικού, γι’ αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας σε αυτό το κορυφαίο για την πατρίδα μας ζήτημα. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτή την περίοδο, τα κόμματα, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα σε όλους τους τομείς. Το ΠΑΣΟΚ από πέρυσι στις 3 του Σεπτέμβρη, παρουσίασε το πρόγραμμα του για το δημογραφικό και εύχομαι, Μιχάλη, να το εμπλουτίσετε με νέες προτάσεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόφασή σου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Μιχάλης Χουρδάκης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι «είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνησης. Ελπίζω κι εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει. Ήρθα εδώ για να εργαστώ, να συνεργαστούμε, να βοηθήσω στην τεκμηρίωση σε ό,τι χρειάζεται».