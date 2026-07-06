Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ευρύτερη πολιτική διεύρυνση και ενίσχυση των ψηφοδελτίων του ενόψει των εθνικών εκλογών.

Το κόμμα επιδιώκει να αναδειχθεί σε αξιόπιστη κυβερνητική δύναμη καταθέτοντας προτάσεις για την ακρίβεια, την τετραήμερη εργασία και τις μετακινήσεις των νέων.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ζητώντας την αποπομπή του.

Η ηγεσία του κόμματος συνδυάζει την παρουσίαση κοινωνικών προτάσεων με την ανάδειξη ζητημάτων θεσμικής λειτουργίας και ασφάλειας του κράτους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρει σήμερα το πολιτικό του κέντρο βάρους το ΠΑΣΟΚ, με μεγάλη εκδήλωση που εντάσσεται στη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης, στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να δείξει ότι δεν περιορίζεται σε μία στενή κομματική ανασύνταξη, αλλά επιχειρεί άνοιγμα σε κοινωνικές δυνάμεις, στελέχη της αυτοδιοίκησης, ανθρώπους της εργασίας, της παραγωγής και της καθημερινότητας.

Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη έρχεται μετά το πολιτικό «οδοιπορικό» του Κώστα Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση των ψηφοδελτίων και την καλύτερη πολιτική γείωση του κόμματος στην περιφέρεια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απόψε δεν αναμένονται ανακοινώσεις «ηχηρών ονομάτων», καθώς τις σχετικές συνεννοήσεις για προβεβλημένα πολιτικά πρόσωπα τις χειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Advertisement

Advertisement

Διεύρυνση χωρίς βιασύνη

Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εμφανιστεί ως δύναμη κυβερνητικής προοπτικής, όχι μόνο ως κόμμα διαμαρτυρίας. Γι’ αυτό και η διεύρυνση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μεταγραφή στελεχών, αλλά ως πολιτικό άνοιγμα με πρόγραμμα, κοινωνικές αναφορές και συγκεκριμένες προτάσεις. Στην ίδια λογική εντάσσονται και οι πρόσφατες παρεμβάσεις για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας όπου είναι εφικτό, καθώς και η πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το ζητούμενο για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι να δημιουργήσει θετική ατζέντα. Να μη σύρεται πίσω από την κυβερνητική επικαιρότητα, αλλά να βάζει ο ίδιος στο τραπέζι θέματα που αγγίζουν κοινωνικές ομάδες: νέους, μικρομεσαίους, συνταξιούχους, εργαζόμενους και νοικοκυριά που πιέζονται από την ακρίβεια.

Η ακρίβεια ξανά στο επίκεντρο

Η Χαριλάου Τρικούπη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ακρίβειας, με συναντήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ με εκπροσώπους της αγοράς, μεταξύ αυτών και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Η στόχευση είναι σαφής: το ΠΑΣΟΚ θέλει να εμφανιστεί ως κόμμα που δεν περιορίζεται στην κριτική, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει προτάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών.

Η υπόθεση Ντόκου αλλάζει την πολιτική ένταση

Την ίδια ώρα, η υπόθεση του Θάνου Ντόκου έχει ανοίξει νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού φέρεται να εξαπατήθηκε από τους γνωστούς Ρώσους φαρσέρ Vovan και Lexus, οι οποίοι παρίσταναν Ουκρανούς αξιωματούχους σε τηλεδιάσκεψη. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αφορά πρόσωπο που χειρίζεται ζητήματα υψηλής εθνικής ευαισθησίας.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις για τα πρωτόκολλα ασφαλείας του λεγόμενου επιτελικού κράτους και θέτει ευθέως θέμα αποπομπής ή παραίτησης του κ. Ντόκου. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για σοβαρό θεσμικό ατόπημα και για εικόνα διεθνούς διασυρμού, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι παρέχει πολιτική προστασία σε έναν αξιωματούχο που εξαπατήθηκε με τρόπο που εγείρει ερωτήματα για τη θωράκιση κρίσιμων κρατικών μηχανισμών.

Δύο γραμμές επίθεσης

Έτσι, το ΠΑΣΟΚ κινείται σε δύο παράλληλες γραμμές. Από τη μία προσπαθεί να χτίσει κυβερνητικό αφήγημα με κοινωνικές προτάσεις και διεύρυνση. Από την άλλη, ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση για θέματα θεσμικής λειτουργίας, ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Η Θεσσαλονίκη γίνεται, λοιπόν, κάτι περισσότερο από τόπος μίας κομματικής εκδήλωσης. Γίνεται σκηνή πολιτικού μηνύματος: ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να διεκδικήσει ρόλο πρωταγωνιστή, να ανοίξει τις πόρτες του σε ευρύτερες δυνάμεις και να εμφανιστεί ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η στρατηγική μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματική πολιτική δυναμική. Διότι η διεύρυνση δεν κρίνεται μόνο από τις αίθουσες και τις εκδηλώσεις. Κρίνεται από το αν πείθει την κοινωνία ότι υπάρχει σχέδιο, σοβαρότητα και προοπτική διακυβέρνησης.