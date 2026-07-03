Στιγμιότυπο από την επικοινωνία Ρώσων φαρσέρ με τον ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ρώσοι φαρσέρ Vovan και Lexus επικοινώνησαν με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο υποδυόμενοι Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ντόκος εξέφρασε ανησυχίες για ουκρανικές επιχειρήσεις με drones κοντά σε ελληνικά νησιά και τις επιπτώσεις τους στον τουρισμό.

Το ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το περιστατικό και ζήτησε την παραίτηση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.

Κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν το συμβάν υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

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Ρώσοι φαρσέρ, οι Vovan & Lexus, υποδυόμενοι Ουκρανούς αξιωματούχους, συνομίλησαν με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο, για ζητήματα που έχουν σχέση με πιθανές επιχειρήσεις ουκρανικών drones σε ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα για την πρόθεση Ουκρανού αξιωματούχου να συνεχιστούν οι επιθέσεις σε σημεία κοντά σε ελληνικά νησιά.

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί η συνομιλία, ο κ. Ντόκος εμφανίζεται να τονίζει την ανησυχία του για αυτό το ενδεχόμενο ενώ κάνει αναφορά και στις εκλογές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα.

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Επίσης ο κ. Ντόκος εστιάζει στην τουριστική περίοδο που είναι σε εξέλιξη και μιλάει για επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κυβέρνηση αλλά και για ενδεχόμενο ρήγμα στη σχέση της Ελλάδας με την Ουκρανία.

Τη φάρσα αποκάλυψαν οι ίδιοι οι Ρώσοι φαρσέρ ενώ το σχετικό βίντεο έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Επίθεση από το ΠΑΣΟΚ για τη συνομιλία Ντόκου με τους Ρώσους φαρσέρ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μέσω ανάρτησης του στο Χ, ασκεί δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση ενώ πριν από λίγη ώρα το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του κατηγορει την κυβέρνηση για αφωνία, την καλεί να ξεκαθαρίσει τι έχει συμβεί και τονίζει ότι «η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μόνοδρομος».

Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος.

•Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου 📎Link στο πρώτο σχόλιο pic.twitter.com/z0fs0yZHBJ — ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (@pasok) July 3, 2026

Παρέμβαση Σαμαρά

Το θέμα δεν άφησε ασχολίαστο και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργος με μία λακωνική του δήλωση ή μάλλον απευθύνοντας ένα ερώτημα, ασκεί κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου. “Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;”, ρωτά ο Μεσσήνιος πολιτικός ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση.

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Κυβερνητικές πηγές: Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των επικοινωνιών – Δεν υπήρξε διαρροή απόρρητης πληροφορίας

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνομιλία του Θάνου Ντόκου με τους Ρώσους φαρσέρ είναι «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης.»

Παράλληλα αναφέρουν οι ίδιες πηγές ότι «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων» και ξεκαθαρίζουν ότι «καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.»

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