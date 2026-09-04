Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα έχει ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο πρόγραμμα σπουδών του από το 2022, προσφέροντας περισσότερα από 200 σχετικά μαθήματα σε όλες τις σχολές του.

Το εγχείρημα υποστηρίχθηκε οικονομικά από την εταιρεία Nvidia και τον συνιδρυτή της, ενώ περιλαμβάνει τη χρήση υπερυπολογιστή και την πρόσληψη νέων ακαδημαϊκών για την ενίσχυση της έρευνας.

Παρά τις τεχνολογικές δυνατότητες, η ευρεία χρήση της ΤΝ εγείρει έντονους προβληματισμούς σχετικά με την ακαδημαϊκή ακεραιότητα, την ανεξάρτητη σκέψη των φοιτητών και την αύξηση των περιστατικών λογοκλοπής.

Αν και οι εργοδότες ζητούν ολοένα και περισσότερο δεξιότητες ΤΝ, η εκπαιδευτική κοινότητα παραμένει διχασμένη, αναζητώντας νέους τρόπους αξιολόγησης και ισορροπίας μεταξύ της καινοτομίας και της αυθεντικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

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Έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί αναφορικά με τη δημόσια συζήτηση για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και πώς επηρεάζει τη γνωσιακή διαδικασία τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι θέσεις εργασίας μεταβάλλονται σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό χώρο με αποτέλεσμα να εξετάζονται διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της ΤΝ.

Το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα επιδιώκει να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των καλών πρακτικών τεχνητής νοημοσύνης και της μορφωτικής διαδικασίας, καθώς έχει ενσωματώσει την ΤΝ στο πρόγραμμα σπουδών του, ήδη από το 2022, πριν από την άφιξη και την κυριαρχία του ChatGPT.

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Σύμφωνα με το CNN, οι φοιτητές έχουν κατορθώσει να εκπαιδεύσουν chatbots ώστε να τους βοηθούν στις εξετάσεις και να καταγράφουν χορευτικές κινήσεις επιτρέποντας στους χορευτές να προστατεύουν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες.

This university built an AI curriculum before ChatGPT. Now it wants to help other schools do the same https://t.co/KFqrJ6M9GT September 2, 2026

200 μαθήματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει περισσότερα από 200 μαθήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, καλύπτοντας θέματα δεοντολογίας και θεμελιώδων γνώσεων, για οποιονδήποτε φοιτητή ή μέλος του διδακτικού προσωπικού, ανεξάρτητα από τις τεχνικές τους γνώσεις. Επίσης, δίνονται πιστοποιητικά ΤΝ για συγκεκριμένους κλάδους, όπως η φιλοξενία και η δημόσια υγεία.

«Δεν θεωρούμε κατάλληλο ή χρήσιμο να περιορίσουμε (την εκπαίδευση στην ΤΝ) στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών ή στη Σχολή Μηχανικών», δήλωσε ο Τζόζεφ Γκλόβερ, κοσμήτορας του Πανεπιστημίου της Φλόριντα. «Αν γίνει αυτό, κάθε φορά που υπάρχει ερώτημα με την Τεχνητή Νοημοσύνη, πρέπει να έχουμε έναν μηχανικό και να τον ρωτάμε συνέχεια».

Η ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Φλόριντα έχει επιτευχθεί χάρη στις επενδύσεις από τον κολοσσό κατασκευής μικροτσίπ Nvidia.

Ο Κρις Μαλαχόφσκι, συνιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού αποφοίτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο το 1980 και αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εικόνας του ιδρύματος.

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Ο Μαλαχόφσκι είχε δηλώσει πριν οκτώ χρόνια ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αρχίσει να χτίζει μια στρατηγική γύρω από την ΤΝ και το επόμενο έτος, ξεκίνησαν να θέτουν τις βάσεις για αυτό το εγχείρημα.

Το πανεπιστήμιο ζητούσε αρχικά από τον Μαλαχόφσκι να επενδύσει σε ένα νέο πρόγραμμα μηχανικής, όμως ο συνιδρυτής της Nvidia σκέφτηκε κάτι άλλο. Ρώτησε τον κοσμήτορα πώς θα αξιοποιούσε το ίδρυμα έναν υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης — ένα σύστημα υψηλών επιδόσεων που χρησιμοποιείται κυρίως στην έρευνα.

«Η απάντησή του ήταν άμεση: “Δεν ξέρω, νομίζω πως θα διδάξω ΤΝ σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών“», δήλωσε ο Μαλαχόφσκι στο CNN.

Πέρα από τον υπερυπολογιστή με την ονομασία «HiPerGator», το πανεπιστήμιο προχώρησε στην πρόσληψη 100 νέων ακαδημαϊκών για την ενσωμάτωση της ΤΝ και στις 16 σχολές του. Για την εκκίνηση του εγχειρήματος επενδύθηκαν συνολικά 95 εκατομμύρια δολάρια από την Nvidia, τον ίδιο τον Μαλαχόφσκι, το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και την πολιτεία.

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Επιτυχημένες και αποτυχημένες εφαρμογές

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο πώς οι καθηγητές δέχονται τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Έμμα ΜακΚί, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα γεωλογικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, ήταν ένα από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που είδαν θετικά αυτά τα εγχειρήματα και προσλήφθηκαν για αυτόν τον λόγο.

Η ίδια και οι φοιτητές της χρησιμοποιούν την ΤΝ και άλλα εργαλεία για να προσομοιώσουν ένα τοπίο επεξεργαζόμενοι τεράστιες ποσότητες δεδομένων και φυσικών μοντέλων. Τον περασμένο χρόνο, χαρτογράφησαν τη τοπογραφία κάτω από τα στρώματα πάγου στην Ανταρκτική.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η τεχνολογία εξελίσσεται γοργά θέτει όρια και δεν επιτρέπει τους φοιτητές και τους καθηγητές να πραγματοποιούν επιτυχημένες δοκιμές σε κάθε περίπτωση.

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Για παράδειγμα, μια εργαστηριακή δραστηριότητα που προετοίμασε η ΜακΚί ήταν δυσλειτουργική μέχρι την ώρα που τη δίδαξε στην τάξη. «Βρίσκομαι στην τάξη μου και ο κώδικάς μου δεν λειτουργεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ευρεία χρήση της ΤΝ αλλάζει ριζικά και την αξιολόγηση των φοιτητών. Η καθηγήτρια Έμμα ΜακΚί επιτρέπει μεν τη χρήση εργαλείων ΤΝ, αλλά πλέον βαθμολογεί τις εργασίες με βάση την πρωτοτυπία και την «ωριμότητα των ιδεών».

«Με τα νέα δεδομένα είναι πιο εύκολο να εξασφαλίσεις μια βάση (C), αλλά πολύ πιο δύσκολο να αριστεύσεις (A)», σημείωσε.

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Επίσης, ο Ήθαν Πέκορα αξιοποιεί μια «ομάδα» 15 εξειδικευμένων πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης για τις καθημερινές του υποχρεώσεις — από τη διαχείριση του ημερολογίου του και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ψυχικής ευεξίας, μέχρι τα μαθήματα της σχολής του.

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Παρά τη δομή που θυμίζει τεχνολογική startup, ο Πέκορα είναι απλώς τελειόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. «Ορισμένοι αποκαλούν αυτό το δίκτυο “δεύτερο εγκέφαλο”, αλλά ο όρος μου φαίνεται λίγο δυστοπικός», ανέφερε στο CNN.

Ο ίδιος πάντως διατηρεί επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα ορισμένων μαθημάτων. Όπως εξηγεί, μάθημα για την ΤΝ στις επιχειρήσεις που παρακολούθησε το 2024 θύμιζε περισσότερο εντατικό σεμινάριο προγραμματισμού στη γλώσσα Python παρά πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας.

Αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας

Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες αναζητούν εντατικά υποψηφίους με γνώσεις ΤΝ. Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Ένωσης Κολεγίων και Εργοδοτών (την άνοιξη του 2026), πάνω από το ένα τρίτο των θέσεων εργασίας για νεοεισερχόμενους απαιτούν πλέον δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης — ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

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Ακόμη και χωρίς ευρεία ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon εισήγαγε προπτυχιακό τίτλο στην ΤΝ από το 2018, ενώ η Σχολή Μηχανικών του Μιλγουόκι ανακοίνωσε σχετικό εκπαιδευτικό κέντρο το 2017.

Ωστόσο, η προσέγγιση της Φλόριντα αποτελεί εξαίρεση. Όπως σημειώνει ο Κέλβιν Μπέντλεϊ από την Εθνική Ένωση Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, «τα περισσότερα ιδρύματα περιορίζονται ακόμα στο να εκπαιδεύσουν το καθηγητικό τους προσωπικό γύρω από το τι είναι η ΤΝ και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί».

Προβληματισμοί

Όσο αναπτύσσεται περαιτέρω η τεχνολογία, τόσο αυξάνονται τα ηθικά διλήμματα σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την έρευνα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει μόνο ανησυχία για το γεγονός η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει στην αντιγραφή, αλλά και τη δυνατότητα να μειωθούν οι νοητικές δεξιότητες των φοιτητών.

Φοιτητές από 203 ιδρύματα που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο εκπαίδευσης Inside Higher Education τον Μάιο δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι η ΤΝ μειώνει την ικανότητά τους να σκέφτονται ανεξάρτητα. Μόνο το 7% των φοιτητών δήλωσαν ότι είναι «πλήρως υπέρ» και «πραγματικά ενθουσιασμένοι» με τις δυνατότητες της ΤΝ.

Ακόμη και στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, εγείρονται ανησυχίες. Σύμφωνα με το CNN, ένας καθηγητής σταμάτησε εντελώς να αναθέτει εργασίες για το σπίτι και αξιολογεί τους φοιτητές μόνο για όσα κάνουν μέσα στην τάξη για να αποτρέψει τη χρήση ΤΝ.

Παράλληλα, οι καταγγελίες για ακαδημαϊκά παραπτώματα με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης αυξήθηκαν σημαντικά, περνώντας από το μηδέν το φθινόπωρο του 2021 στις 66 έως τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα Independent Florida Alligator.

Εκπρόσωπος του ιδρύματος ξεκαθάρισε πάντως πως το πανεπιστήμιο προωθεί την υπεύθυνη χρήση του εργαλείου, υπογραμμίζοντας ότι οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των καθηγητών τους.

Από την πλευρά της, μία καθηγήτρια επισήμανε ότι οι φοιτητές εκφράζουν προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΤΝ, ενώ παράλληλα νιώθουν πως χάνουν την αυθεντικότητα και την κυριότητα των εργασιών τους.

Ο συνιδρυτής της Nvidia αναγνώρισε ότι οι παραπάνω προβληματισμοί είναι δύσκολο να επιλυθούν, αλλά δεν επιθυμεί να απορριφθεί η τεχνολογία.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός στην ΤΝ είναι η λύση για όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαι όμως βέβαιος πως το να μην κάνουμε τίποτα, να την αγνοούμε ή να προσπαθούμε να την περιορίσουμε, είναι το “φιλί του θανάτου”. Από μια τέτοια στάση δεν πρόκειται να προκύψει απολύτως κανένα όφελος».

Το Πανεπιστήμιο της Φλόριντας δεν επιδιώκει να παραμείνει αδρανές απέναντι στη δημόσια συζήτηση. Μέσω ενός διεθνούς συνεδρίου που φιλοξενεί πάνελ για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, συζητιούνται πρακτικές και πιθανές λύσεις. Σχεδόν 500 άτομα από 10 χώρες και 40 πολιτείες των ΗΠΑ παρακολούθησαν το συνέδριο το 2026.