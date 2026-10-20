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Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα στο κεφάλι μετά από διαπληκτισμό τους σε χώρο στάθμευσης μπαρ.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος παρέσυρε το σώμα της γυναίκας με το αυτοκίνητό του, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν η 5χρονη κόρη του.

Μετά τη σύλληψή του από τις αρχές, ο Σμιθ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κακοποίηση παιδιού.

Ο άνδρας παραμένει έγκλειστος στη φυλακή της κομητείας Πινέλας χωρίς να του έχει δοθεί η δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

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Σοκ προκαλεί η υπόθεση δολοφονίας της 30χρονης Τζέσικα Αντολίνι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με βασικό κατηγορούμενο τον 40χρονο σύντροφό της, Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε στο κεφάλι και στη συνέχεια να την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν η 5χρονη κόρη του.

Το έγκλημα σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου, όταν ο 40χρονος φέρεται να ακολούθησε την Αντολίνι σε μπαρ στο Σέιφτι Χάρμπορ της Φλόριντα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις αρχές ότι ο Σμιθ συμπεριφερόταν «εξαιρετικά παράξενα» και περιφερόταν στον χώρο σαν να βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, αναζητώντας τη σύντροφό του περίπου στις 9 το βράδυ.

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Όταν τελικά την εντόπισε, οι δύο τους φέρεται να διαπληκτίστηκαν στον χώρο στάθμευσης. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, τη στιγμή που η 30χρονη τον ακολουθούσε προς το αυτοκίνητό του, εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι και την πυροβόλησε στο πρόσωπο.

Η σφαίρα φέρεται να διαπέρασε το αριστερό μάτι της γυναίκας και να εξήλθε από το πίσω μέρος του κρανίου της.

«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Σμιθ φέρεται να έφυγε από το σημείο με την 5χρονη κόρη του μέσα στο αυτοκίνητο, παρασύροντας με το όχημα το σώμα της συντρόφου του.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, τηλεφώνησε στη μητέρα του και της είπε ότι θα της πήγαινε το παιδί, καθώς είχε «κάνει μεγάλη ζημιά» και είχε «πυροβολήσει την Τζες».

Η μικρή, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να επαναλάμβανε στους αστυνομικούς τη φράση «ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες», περιγράφοντας όσα είχε βιώσει.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Μετά τη διαφυγή του 40χρονου, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες από πολίτες και εντόπισαν το όχημά του. Επιχείρησαν να το σταματήσουν, ωστόσο, όταν εκείνος δεν συμμορφώθηκε, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε.

Ο Κρίστοφερ Ντοτζ Σμιθ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κακοποίηση παιδιού. Κρατείται στη φυλακή της κομητείας Πινέλας, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.