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Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι επιχειρηματιών, τα δύο ανήλικα παιδιά τους, η νταντά, δύο φίλοι της οικογένειας και η 20χρονη συγκυβερνήτης.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν εισήλθε σε περιοχή με ισχυρή καταιγίδα και ταχεία κάθετη ανάπτυξη νεφών.

Η συγκυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αναφέροντας απότομη κάθοδο, λίγο πριν το αεροσκάφος προσκρούσει στο έδαφος.

Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα δεδομένα της πτήσης και τις επικοινωνίες.

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Ένα παντρεμένο ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά του συγκαταλέγονται μεταξύ των εννέα θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους Learjet 60 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Οι γονείς του ζευγαριού επιβεβαίωσαν τις ταυτότητές τους τη Δευτέρα, σε σύντομες συνεντεύξεις που παραχώρησαν στην εφημερίδα «The Palm Beach Post».

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«Είναι ένα τεράστιο πλήγμα», δήλωσε ο πατέρας του 44χρονου Άνταμ Ρόμπινσον, από το Τέξας. «Η κόρη μας, ο σύζυγός της και τα δύο εγγόνια μας ήταν μέσα στο αεροπλάνο».

BREAKING: Texas tech entrepreneur Adam Robinson, 44, his wife Helen, their two young children, their nanny and two friends were among the nine people killed when a Learjet 60 crashed in Florida while traveling from Austin to the Bahamas, according to TMZ.



The crew members were… https://t.co/TYkBtekr16 pic.twitter.com/kkpInJh1pi November 2, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, πρόκειται για ένα ζευγάρι επιχειρηματιών. Η 40χρονη Έλεν Σαρπ φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της κεραμικής, ενώ ήταν επίσης ιδιοκτήτρια εταιρείας δημοσίων σχέσεων. Ο σύζυγός της είχε ιδρύσει εταιρεία λογισμικού και είχε πραγματοποιήσει ανάρτηση στο LinkedIn λίγο πριν από τη συντριβή.

Η τετραμελής οικογένεια ταξίδευε μαζί με τη νταντά και δύο φίλους της, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Το αεροσκάφος εισήλθε σε σύννεφο καταιγίδας

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ωστόσο, το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, φέρεται να επιχείρησε να πετάξει πάνω από την καταιγίδα που έπληττε εκείνη την ώρα τη Νότια Φλόριντα.

Η καταιγίδα αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς τα νέφη της επεκτάθηκαν κατακόρυφα κατά 15.000 πόδια μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

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Nine Killed in Florida Learjet Crash; Captain Jeff Gregory and Co-Pilot Nathalia Filgueiras Identified. Other victims are Adam Robinson, wife Helen Sharp and two young children. https://t.co/54cqvz4tey pic.twitter.com/6dab1vohED — News Channel3 NOW (@channel3newsnow) November 2, 2026

Παρότι οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, οι γονείς της 20χρονης συγκυβερνήτη αναγνώρισαν την κόρη τους.

Η νεαρή γυναίκα είχε αποκτήσει άδεια πιλότου ήδη από την εφηβεία της, ενώ το 2023 είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι όνειρό της ήταν να γίνει εμπορική πιλότος.

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Οι τελευταίες στιγμές της πτήσης

Ειδικοί που εξέτασαν τα δεδομένα της πορείας του αεροσκάφους, τις εικόνες των ραντάρ και τα τελευταία λόγια της Ναταλία Γκαντέλα Φιλγκέιρας προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας εκτιμούν ότι, τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, το Learjet ενδέχεται να επιχείρησε να πετάξει πάνω από την καταιγίδα.

Η ισχυρή ανοδική κίνηση θερμού και υγρού αέρα εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκάλεσε την ταχεία πήξη των σταγονιδίων νερού, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν σε υγρή μορφή ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα.

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε στο αεροσκάφος άδεια να ανέλθει στα 37.000 πόδια. Λίγες στιγμές αργότερα, η συγκυβερνήτης ακούστηκε να εκπέμπει σήμα κινδύνου:

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«Mayday, mayday, mayday. Κατεβαίνουμε με ρυθμό 10.000 ποδιών ανά λεπτό».

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