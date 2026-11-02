Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Learjet 60 άρχισε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουσή του σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα.

Το αεροσκάφος παρουσίασε απότομη καθοδική πορεία λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα μετά την εκπομπή σήματος κινδύνου από το πλήρωμα, ενώ εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι καιρικές συνθήκες και οι αναταράξεις εξετάζονται ως παράγοντες του δυστυχήματος, αν και η ακριβής αιτία της συντριβής παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Οι αρχές χρησιμοποιούν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων, καθώς η ανάκτηση των συντριμμιών από το σημείο της πρόσκρουσης παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.

Ερευνητές της NTSB σε συνεργασία με άλλους φορείς διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του συμβάντος και την πιθανή ανάκτηση της συσκευής καταγραφής φωνής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες πληροφορίες για τη συντριβή του ιδιωτικού Learjet 60 που σημειώθηκε την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες, δύο μέλη του πληρώματος και επτά επιβάτες, έδωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.

Here is the first media briefing by the National Transportation Safety Board (NTSB) regarding the November 1, 2026, Learjet 60 crash in Palm Beach County, Florida.



The NTSB will investigate the circumstances surrounding the crash, including possible weather-related factors,… pic.twitter.com/Cvn834YF0A Advertisement Advertisement November 2, 2026

Όπως επεσήμαναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος άρχισε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν. Ωστόσο, η ακριβή αιτία της συντριβής δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NTSB, Τομ Τσάπμαν, το αεροπλάνο φέρεται να άρχισε την απότομη κάθοδό του λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αφότου το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα SOS. Όπως αποκάλυψε ανάλυση της πτήσης το Learjet 60 έπεφτε κατακόρυφα με ταχύτητα εκατοντάδων ποδιών ανά δευτερόλεπτο.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Επιπλέον, ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε όχημα κοντά στην περιοχή του αεροπορικού δυστυχήματος φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, αν και σχετικά μικρά, βρίσκονται διασκορπισμένα ανάμεσα σε γήπεδα μπέιζμπολ, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες της περιοχής. «Το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι η ανάσυρση των κύριων συντριμμιών από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο», πρόσθεσε.

Footage from witnesses shows the aftermath of a plane crash in Florida, where a Learjet believed to have been carrying nine passengers made a rapid dive of about 350 feet per second and crashed into the road, the FAA said. https://t.co/7F3ZGkDwpi pic.twitter.com/jrCUqcLyqF Advertisement November 2, 2026

Θα χρησιμοποιηθεί το DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Ο τοπικός ιατροδικαστής της κομητείας Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, εργάζεται για την ταυτοποίηση των θυμάτων χρησιμοποιώντας το DNA που συλλέχθηκε από τον τόπο του ατυχήματος. «Αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τη συλλογή και την αξιολόγηση. Θα χρειαστεί να γίνει σύγκριση ορισμένων δειγμάτων DNA», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει διαδραματίσει η συγκυβερνήτης, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια Φιλγκέιρας, στη συντριβή o Τσάπμαν απάντησε πως «δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε». Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιο άλλο θύμα που επέβαινε στο αεροπλάνο.

Ανέφερε, ακόμη, ότι υπήρχε συσκευή καταγραφής φωνής στο πιλοτήριο, αλλά πρέπει να διαπιστωθεί αν βρισκόταν ακόμη στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής και αν μπορεί να ανακτηθεί.

Advertisement

Σημειώνεται ότι ο βράδυ της Κυριακής 20 ερευνητές έσπευσαν στο σημείο της συντριβής προκειμένου να διερευνήσουν τα γεγονότα. Στο πλαίσιο της έρευνας, η NTSB συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), εκπροσώπους της Learjet, του κατασκευαστή του αεροσκάφους, καθώς και με μετεωρολόγους και ειδικούς στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.