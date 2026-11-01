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Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο έχει αντικαταστήσει το γνωστό «νυχτερινό» τιμολόγιο, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το χειμερινό πρόγραμμα θα ισχύσει έως τις 31 Μαρτίου 2027 και προβλέπει δύο χρονικές ζώνες κατά τις οποίες οι καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο τιμολόγιο μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλότερες χρεώσεις.

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Ειδικότερα, οι ώρες μειωμένης τιμολόγησης διαμορφώνονται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00-15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00-05:00

Το διζωνικό σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2025, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και της νύχτας, όταν ισχύει μειωμένη χρέωση.

Με αυτόν τον τρόπο, τα νοικοκυριά που διαθέτουν το συγκεκριμένο τιμολόγιο μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, όπως τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων, μέσα στις δύο ζώνες, επιδιώκοντας να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.