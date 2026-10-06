Ο μηνιαίος λογαριασμός, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καν προηγούμενη οφειλή, πέρα από τον τρέχοντα λογαριασμό των 157 ευρώ.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ηλικιωμένο ζευγάρι στο Μάτι Αττικής παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για μία εβδομάδα, παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η βλάβη ξεκίνησε την 30η Σεπτεμβρίου και, αν και συνεργείο επιβεβαίωσε το πρόβλημα την επόμενη ημέρα, η αποκατάσταση δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.

Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, καθώς δεν διαθέτουν φωτισμό, ζεστό νερό ή δυνατότητα μαγειρέματος στο σπίτι τους.

Η οικογένεια δηλώνει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι εξοφλημένοι, ενώ οι επικοινωνίες με τον οργανισμό περιορίζονται σε τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις για έλλειψη προσωπικού.

Μετά από επίσκεψη στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στο Κορωπί, οι πληγέντες έλαβαν μια άτυπη υπόσχεση για επίλυση του προβλήματος την επόμενη ημέρα.

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Μία ολόκληρη εβδομάδα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετρά ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Μάτι Αττικής. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο σπίτι τους, που βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα από τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Παρά τα καθημερινά τηλεφωνήματα στον ΔΕΔΔΗΕ, η βλάβη παραμένει.

Η καταγγέλλουσα είναι 83 ετών και ζει με τον σύζυγό της, 87 ετών και με σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον φροντίζει η ίδια. Όμως, όλες αυτές τις ημέρες το ζευγάρι ζει στην κατοικία του χωρίς φως, δεν μπορούν να μαγειρέψουν και δεν έχουν ζεστό νερό για να πλυθούν!

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Όπως περιγράφει στη HuffPost ο γιος τους – που πηγαινοέρχεται αναγκαστικά καθημερινά για να μεταφέρει στους γονείς του φαγητό και φάρμακα – η βλάβη δηλώθηκε την ίδια μέρα που διαπιστώθηκε (30/9) και συνεργείο πήγε στο σημείο το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Εκεί διαπίστωσαν ότι το πρόβλημα ήταν ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ και ενημέρωσαν ότι θα επιστρέψουν να το αποκαταστήσουν. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, δηλαδή μία ολόκληρη εβδομάδα αργότερα.

«Από τότε επικοινωνούμε με τον ΔΕΔΔΗΕ καθημερινά και μας λένε το ίδιο παραμύθι. Ότι δεν έχουν προσωπικό, ζητάνε την κατανόησή μας κ.λπ.», αναφέρουν.

Ο λογαριασμός του ρεύματος για την οικία είναι εξοφλημένος εμπρόθεσμα και στο ακέραιο. Προς επιβεβαίωση αυτού, η οικογένεια έστειλε στη HuffPost την φωτογραφία (βλέπε παραπάνω) από την οποία προκύπτει ευκρινώς ότι δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο, παρά μόνο ο τρέχων λογαριασμός ύψους 157 ευρώ, που έληξε μόλις στις 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου έλαβαν – από αναρμόδιο υπάλληλο και ατύπως – την υπόσχεση ότι αύριο θα επιλυθεί το πρόβλημα, όταν έσπευσαν στο γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ Κορωπίου–Μαρκοπούλου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Μάτι. «Όλες οι άλλες επικοινωνίες έγιναν προφανώς με συνεργάτες που έχουν αναλάβει το τηλεφωνικό κέντρο», τονίζουν.

Η οικογένεια επισημαίνει, επίσης, ότι δεν υπάρχει σημείο όπου ο πολίτης μπορεί να διαμαρτυρηθεί αυτοπροσώπως. «Δεν μπορείς να διαμαρτυρηθείς με φυσική παρουσία πουθενά», λένε στη HuffPost, «καθώς η επικοινωνία γίνεται μόνο τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων».

Τα στοιχεία της καταγγέλλουσας βρίσκονται στη διάθεση της HuffPost για κάθε αρμόδια αρχή.