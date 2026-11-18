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Πανηγυρική ήταν η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Σεντζέν της νοτιοανατολικής Κίνας όπου θα συμμετάσχει στην τριμερή συνάντηση κορυφής με τους προέδρους της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC.

Ο Τραμπ πραγματοποιεί την πρώτη του διεθνή περιοδεία από την ήττα του ιδίου και του στρατοπέδου του στις ενδιάμεσες εκλογές και έφθασε στην Κίνα προερχόμενος από την Μανίλα.

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Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε αυτοπροσώπως ο κινέζος πρόεδρος, στρατιωτικό άγημα ήταν παραταγμένο στην πίστα, μαζί με μία πολυπληθή ομάδα κοριτσιών που κρατούσαν λουλούδια και αμερικανικές σημαίες και κινεζικές σημαίες, μία πανηγυρική υποδοχή για την οποία υπερηφανευόταν προκαταβολικά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις τόσο με τον Σι Τζινπίνγκ όσο και με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αιχμές κατά των δασμών Τραμπ

Παρά την παρουσία Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν άφησαν σαφείς αιχμές κατά της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ και των δυτικών κυρώσεων, στο άνοιγμα των εργασιών της επιχειρηματικής συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

🚨 BREAKING NOW: President Trump has DISEMBARKED Air Force One in Shenzhen, China ahead of his HISTORIC trilateral Asian summit with two major global leaders:



– Chinese President Xi Jinping

– Russian President Vladimir Putin



I thank God every day BIDEN is not the one… pic.twitter.com/CJzQ1y2aVI — Nick Sortor (@nicksortor) November 18, 2026

Ο Σι εμφανίστηκε ως υπερασπιστής του ελεύθερου εμπορίου και της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, καλώντας τις χώρες να αντισταθούν στον προστατευτισμό, την ώρα που ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις της Δύσης έχουν αποτύχει να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τις δυτικές δυνάμεις «πρώην ηγεμόνες».

Οι δύο ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις, συναντήθηκαν και διμερώς, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου και δεσμευόμενοι να προωθήσουν έναν «πολυπολικό κόσμο».

Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε στην Κίνα λίγες ώρες νωρίτερα, μέσα στη νύχτα, καθώς μίλησε σήμερα το πρωί στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Putin was unsure of his exact seat when he entered the hall, but with a funny reaction and a slight smile, he made his way to the correct place. pic.twitter.com/ZO190lF4BD — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) November 18, 2026