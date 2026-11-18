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«Η ΕΕ χάνει πλέον τη βιομηχανική της ικανότητα και χάνει στον ανταγωνισμό», ανέφερε σήμερα ο Βλάντιμιρ Πούτιν, στην ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στην Κίνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε στην ομιλία του την οικονομική ανθεκτικότητα της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις της Δύσης, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης που έχει η χώρα, παρά την απότομη μείωση των συναλλαγών της σε δολάρια ΗΠΑ και ευρώ αλλά και στον τομέα της τεχνολογίας.

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Σύμφωνα με το CNBC, ο Ρώσος ηγέτης αναμένεται να έχει συνομιλίες την Πέμπτη με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ιστορική συνάντηση κατά την οποία ενδέχεται να συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και, πιθανότατα, του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον Σι.

Ο σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας, Γιούρι Ουσακόφ, έχει δηλώσει ότι η συνάντηση στο Σενζέν θα αποτελέσει συνέχεια των προσπαθειών για την επίτευξη μιας διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το κρατικά ελεγχόμενο ρωσικό μέσο ενημέρωσης «Russia Today».

Η σύνοδος κορυφής είναι απίθανο να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, ωστόσο αποτελεί μια «ευκαιρία για φωτογραφίες» που ενισχύει το κύρος και την ισχύ της Κίνας στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο CNBC ο Ντέιβιντ Ρος, στρατηγικός αναλυτής στην Quantum Strategy.