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Η εορταστική εκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσικές παρουσιάσεις από τη Big Band και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

Ο φετινός στολισμός της πόλης περιλαμβάνει 168.000 λαμπιόνια, γιρλάντες και τρισδιάστατες συνθέσεις, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε όλη την Αθήνα.

Ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκδηλώσεων με συναυλίες και δράσεις που θα επεκταθούν σε πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας κατά την εορταστική περίοδο.

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Αν και Νοέμβριος το Χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε στην Πλατεία Συντάγματος σήμερα (18/11/2026) με στόχο να στολιστεί τις επόμενες ημέρες για να είναι έτοιμο την Τρίτη 24 Νοεμβρίου όταν και θα φωταγωγηθεί.

Το 21 μέτρων δέντρο θα στολίσει φέτος τα Χριστούγεννα την κεντρική πλατεία Συντάγματος η οποία θα περιτριγυριστεί από 168.000 χιλιάδες λαμπιόνια.

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Στις 24 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα στις 17:30 θα ξεκινήσει η ανοιχτή γιορτή ώστε οι Αθηναίοι να απολαύσουν από κοντά τη στιγμή που τα λαμπάκια θα φωτίσουν το κέντρο της Αθήνας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:45 με την Big Band Δήμου Αθηναίων και με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα πάρει τη θέση της στην πλατεία Συντάγματος, μεταφέροντας μέσα από τις μουσικές της τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της Αθήνας. Την παρουσίαση θα κάνει ο Γιώργος Λιανός.

Στις 19:00, η Μαρίνα Σπανού θα ανέβει στη σκηνή με τους μουσικούς της, για να τραγουδήσει για την Αθήνα και να μεταμορφώσει τον δημόσιο χώρο σε μουσική σκηνή, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση θα ξεκινήσει στις 19:30.

Ο γιορτινός στολισμός για τα Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας

Ο φετινός στολισμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία:

Τοποθετούνται συνολικά 77.220 μέτρα γιρλάντας, αγκαλιάζοντας 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια, δημιουργώντας αίσθηση θαλπωρής.

Εμπλουτίζεται το δίκτυο οδοφωτισμού με 1.958 επιστήλια φωτιστικά τοποθετημένα σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες, προσφέροντας γιορτινή λάμψη.

1.315 εναέρια διακοσμητικά εκτείνονται σε περισσότερα από 26 επιλεγμένα σημεία και οδικές αρτηρίες της πόλης.

1.330 τεμάχια φωτοσωλήνες προσθέτουν γεωμετρία και ένταση στο γιορτινό σκηνικό, που αναδεικνύουν 44 διαφορετικές γειτονιές.

62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις διάσπαρτες σε 60 πλατείες και πεζόδρομους της πόλης, θα αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης και photo spots για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης. Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων, με ένα πλούσιο μωσαϊκό εκδηλώσεων, που θα απλωθούν στις γειτονιές της Αθήνας.

Οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, γιορτινές εκπλήξεις στις γειτονιές, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, αλλά και οι καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με συναντήσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση.