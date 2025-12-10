Ένα εντυπωσιακό έθιμο τηρείται ακόμα και στις μέρες μας στην Ελβετία, όπου ορισμένες εκκλησίες ανάβουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με πραγματικά κεριά.

Η παράδοση φαίνεται ότι χρονολογείται πριν από 100 χρόνια αλλά σίγουρα δεν είναι για να τη δοκιμάσει κανείς από εμάς στο σπίτι του.

🎄 Wow! Switzerland still lights Christmas trees with real candles — a tradition that’s hundreds of years old



It looks stunning, but you probably shouldn’t try this at home. pic.twitter.com/EnYfff4NJ3 — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

Είναι πολλοί, πάντως, οι Ελβετοί στους οποίους προκαλεί μια ιδιαίτερη κατανυκτική αίσθηση το να μπουν την Παραμονή των Χριστουγέννων στην εκκλησία και να δουν ένα ψηλό δέντρο στολισμένο με πραγματικά κεριά που τρεμοπαίζουν, να μυρίσουν το κερί και το πεύκο και να νιώσουν σαν να έχουν γυρίσει 100 χρόνια πίσω.