Mαθηματική απάντηση στο αιώνιο ερώτημα των γιορτών για το πόσα στολίδια είναι «αρκετά» για το χριστουγεννιάτικο δέντρο φαίνεται πως έδωσαν επιτέλους μαθηματικοί από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ στη Βρετανία οι οποίοι δημιούργησαν έναν ειδικό τύπο που υπολογίζει με ακρίβεια τον ιδανικό αριθμό από μπάλες, λαμπάκια και γιρλάντες, με μοναδικό δεδομένο το ύψος του δέντρου.

Is YOUR Christmas tree verging on gaudy? Interactive tool reveals the exact number of baubles and lights you need to ensure your fir doesn't look cheap https://t.co/aTVoYqqg4H Advertisement Advertisement December 7, 2025

Στόχος των επιστημόνων είναι να αποφεύγεται το υπερβολικό κιτς αποτέλεσμα και να διατηρούνται οι σωστές αναλογίες στον στολισμό. Σύμφωνα με τον βασικό κανόνα, απαιτούνται περίπου έξι μπάλες για κάθε 30 εκατοστά ύψους, ενώ το στολίδι της κορυφής, αστέρι ή αγγελάκι, πρέπει να αντιστοιχεί στο ένα δέκατο του συνολικού ύψους του δέντρου.

Έτσι, για ένα δέντρο ενός μέτρου προτείνονται περίπου 21 μπάλες και στολίδι κορυφής ύψους 10 εκατοστών. Αντίθετα, για μεγάλα δέντρα, όπως το 20μετρο της πλατείας Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, οι ανάγκες γίνονται εντυπωσιακές: πάνω από 100 μέτρα γιρλάντας και περισσότερα από 60 μέτρα φωτάκια.

Πηγή: iSTOCK

Όσον αφορά τον φωτισμό, ο τύπος υπολογίζει και το ιδανικό μήκος που πρέπει να έχουν τα λαμπιόνια. Για ένα δέντρο 1,82 μέτρων, προτείνονται περίπου 5,7 μέτρα φωτάκια. Από εκεί και πέρα, η ένταση του φωτισμού εξαρτάται από το προσωπικό γούστο, από διακριτική λάμψη έως εντυπωσιακή, πυκνή φωταγώγηση.

Όπως υπογραμμίζουν οι δημιουργοί του, πρόκειται για έναν ευχάριστο και πρακτικό τρόπο να αποδειχθεί πως τα μαθηματικά έχουν εφαρμογή ακόμα και… στα Χριστούγεννα.

(Με πληροφορίες από DailyMail)