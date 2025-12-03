Για μία ακόμη φορά ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος έγινε είδηση αλλά μάλλον για τους λάθος λόγους αφού αιτία ήταν η αθυροστομία του που σημάδεψε και την τελετή για το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης Σωτήρης Πολύζος κάλεσε στο βήμα τον Μπέο λέγοντας : «Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος;» είπε ο Σωτήρης Πολύζος στην τραγουδίστρια Ανδρομάχη που μετείχε στην εκδήλωση, λίγο πριν καλέσει τον Αχιλλέα Μπέο στη σκηνή με τη φράση: «Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχει δει η πόλη σας. Νάτο το παιδί».

Η αντίδραση του δημάρχου Βόλου ήταν απρόσμενη αφού είπε από μικροφώνου απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο: «είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερναμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα».

Και πάλι λίγο αργότερα ο Μπέος έφερε ξανά σε δύσκολη θέση για τον Σωτήρη Πολύζο με αφορμή το σακάκι του: «Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο πού… και το έκανε σακάκι».

Επιχειρώντας, δε, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις είπε «χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται».