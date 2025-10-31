Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στον ΑΝΤ1 το “Ενώπιος Ενωπίω” και τον Νίκο Χατζηνικολάου να υποδέχεται τον Αχιλλέα Μπέο.

Ο δήμαρχος του Βόλου αναφέρθηκε στην πολιτική σκηνή της χώρας και απάντησε για το αν είναι ρατσιστής.

Advertisement

Advertisement

Μπέος: «Με έθεσαν σε αργία χωρίς να έχω δικαστεί»

Παράλληλα, ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε για την περίοδο που είχε τεθεί σε αργία, την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο και τη σχέση που έχει με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Με αφορμή ερώτημα για ένα επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τεττέη σε αγώνα του 2024 μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου, ο Δήμαρχος Βόλου απάντησε για το αν είναι ρατσιτσής.

“Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει… Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως και τελικά έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν (κατηγορία), γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα.

Δεν έγινε έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τεττέη, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο “σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς… Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε…” είπε αρχικά ο Αχιλλέας Μπέος.

«Δεν είμαι ρατσιστής, έχω πάει και με μαύρες»

Αναφορικά με το ζήτημα του ρατσισμού, ο Αχιλλέας Μπέος πρόσθεσε: “Και θα πω για το χρώμα. Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς που δεν είστε ρατσιστές… Εγώ έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν “θεά” δεν ήταν μια απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από αυτά που εξομολογήθηκα;”.

Advertisement

Το σχετικό απόσπασμα στο 57.12

Ο Δήμαρχος Βόλου ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τις κατά καιρούς κόντρες του, όπως αυτή με τον Αλέξη Κούγια.

“Δεν το κρατάω μανιάτικο όταν μαλώνω με κάποιον. Δεν μετάνιωσα για την κόντρα με τον Αλέξη Κούγια, γιατί είχα δίκιο σε όλα αυτά. Υπάρχει μια άλλη αντίληψη, ο καθένας είχε τις δικές του τοποθετήσεις και είχαμε αυτή την κόντρα.

Advertisement

Πολλές φορές κάνω αυτοκριτική. Έχω σηκώσει αρκετές φορές το τηλέφωνο και έχω ζητήσει συγγνώμη για την συμπεριφορά μου. Και βέβαια κάνω αυτοκριτική, αλλά ο χαρακτήρας αυτός είναι πιο πολύ, γιατί είναι ο αυθορμητισμός, ένα αληθινό πλάσμα” είπε ο Αχιλλέας Μπέος.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή και στους δύο γάμους του, ο Αχιλλέας Μπέος τόνισε: “Χώρισα από τον πρώτο μου γάμο στα 20 χρόνια και στον δεύτερο γάμο άλλα τόσα ήμουν. Δεν είμαι άνθρωπος που θα το πάρει πίσω. Πήρα την απόφαση, τελειώσαμε. Κοιτάω μπροστά”.

«Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ»

Την δική του τοποθέτηση για τα τεκταινόμενα στην πολιτική σκηνή της χώρας έκανε επίσης ο Αχιλλέας Μπέος.

Advertisement

“Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία, την ανομία, στις ερχόμενες εκλογές θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή πιστεύω επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη απο μία κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή καλύτερος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει απο την αντιπολίτευση… Κόμιξ τους λέω. Θέλει νέες ιδέες, νέους ανθρώπους και δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο Ποιοι κυβερνάνε; Οι γραβατάκηδες που δεν έχουν σκίσει ούτε εφημερίδα. Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι κόντρα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει. Έχει κάνει και πολλά λάθη. Το πιστεύω και τα έχω ζήσει. Όμως βρείτε μου έναν καλύτερο”, δήλωσε αρχικά.

Σχολιάζοντας την προοπτική να ιδρύσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι αν αυτό συμβεί ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει με την πεπατημένη.

Αναφερόμενος στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την αντίθεσή του μαζί τους.

Advertisement

“Όλοι αυτοί, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς… Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί; Ζουν σε βάρος των απλών πολιτών. Πήγα προχθές στη λαϊκή, 9 ευρώ οι γίγαντες. Αν πέσει ο Μητσοτάκης, θα πέσει από την ακρίβεια. Όλοι οι άλλοι είναι ανεπάγγελτοι. Αν τους πετάξεις σε πηγάδι με φίδια, τα φίδια δεν τους τρώνε. Με τι προσόντα θα κυβερνήσουν”;

Advertisement

Μιλώντας για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο δήμαρχος του Βόλου τον χαρακτήρισε “αστεία υπόθεση”. “Ο κόσμος κλίνει εκεί γιατί είναι δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Μητσοτάκης έχει κάνει άνοιγμα προς το κέντρο και είναι δυσαρεστημένος”.

Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε πώς “είναι έξυπνη, δραστήρια, νέα γυναίκα που έχει να προσφέρει, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς εκεί. Θέλει χρόνο, συνεργάτες και στηρίγματα”.

“Η πατρίδα χρειάζεται κυβέρνηση, γι’ αυτό πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο ιδανικότερος αυτή τη στιγμή γιατί είναι ηγέτης. Όταν διοικείς δεν υπάρχει πολυφωνία”.

Advertisement

Ο Αχιλλέας Μπέος στάθηκε και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει δικό του κόμμα. “Έχω δηλώσει επανειλημμένως, δεν ενδιαφέρομαι για την κεντρική εξουσία, δεν πουλάω τους πολίτες και τους συνανθρώπους μου. Τους τιμώ, ποτέ δεν θα το κάνω”.

Τέλος, για όσους θεωρούν ότι αντιγράφει τον Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν το κάνει γιατί είναι “αυθόρμητος”.

