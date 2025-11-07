Με μία συγνώμη, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου Ντάνιελ Σούντγκρεν επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, μετά τον σάλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα και έπειτα από δηλώσεις που έκανε σε μέσο της πατρίδας του.

Ο Σουηδός έκανε λόγο για στημένους αγώνες στα πλέι άουτ της περσινής Super League, εμπλέκοντας άμεσα στην συγκεκριμένη υπόθεση τον Βόλο, καθώς και τον Πανσερραϊκό.

Ο ποδοσφαιριστής προσπάθησε να ανασκευάσει, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν και δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις. «Μετά την προσοχή που δόθηκε γύρω από την πρόσφατη συνέντευξή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω τα λόγια μου για να αποφύγω οποιαδήποτε παρεξήγηση, καθώς εκφράστηκα ανακριβώς και ενδέχεται να δημιούργησα λανθασμένες εντυπώσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Βόλο, ούτε εγώ ούτε κανένας από τους συμπαίκτες μου που ήταν παρόντες λάβαμε ποτέ καμία οδηγία πέρα ​​από το να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε αγώνα. Προφανώς, αν είχα άμεση απόδειξη για στημένο αγώνα, θα την είχα αναφέρει», είπε ο Σούντγκρεν.

Συγνώμη ο Σούντγκρεν, απευθύνεται στην Δικαιοσύνη ο Μπέος

«Ο προπονητής Γεωργιάδης είναι καλός άνθρωπος και επαγγελματίας που με στήριξε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου και οι μόνες οδηγίες που μου έδωσε ήταν πάντα για το καλό της ομάδας μας. Ζητώ συγγνώμη αν οι δηλώσεις μου δημιούργησαν λανθασμένα κάποια αρνητική αντίληψη.

Υπήρχαν γενικές φήμες μεταξύ των οπαδών για τα αποτελέσματα αγώνων στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η αναφορά μου σε τέτοιες συζητήσεις δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει προσωπικά τον πρόεδρο ή τον προπονητή για στημένο αγώνα», πρόσθεσε.

«Αν τα λόγια μου δημιούργησαν οποιαδήποτε σύγχυση ή δυσφορία στον πρόεδρο, τον προπονητή, τους συμπαίκτες μου ή τον σύλλογο, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.

Έχω απόλυτο σεβασμό για τον Πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο, τον προπονητή και όλους όσους συνεργάστηκα, καθώς και τους οπαδούς του Βόλου, και ειλικρινά επιθυμώ να αφήσω αυτό το θέμα πίσω μου», είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος του Βόλου Γιώργος Σπυριδόπουλος, μαζί με τον Αχιλλέα Μπέο, εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση με την οποία έκαναν σαφές ότι δεν δέχονται την συγνώμη του Σούντγκρεν. Αντίθετα, δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές μέχρι να υπάρξει διελεύκανση στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του Βόλου:

«Επειτα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες, λάβαμε μέσω email μία δημόσια συγγνώμη από τον πρώην ποδοσφαιριστή μας, Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Ως πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, δηλώνω ότι δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του. Αντίθετα θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Δικαιοσύνη, με την ελπίδα ότι θα διαλευκανθεί πλήρως το όλο θέμα, ώστε να μάθουμε και εμείς αλλά και όλη η φίλαθλη Ελλάδα για ποιο σκοπό και από που ορμώμενος, επιχείρησε να συκοφαντήσει την ομάδα του Βόλου.

Κλείνοντας θα ήθελα προσωπικά να στείλω ένα μήνυμα στον Σούντγκρεν: Εμείς είμαστε Ελληνες και περήφανοι, Δεν είμαστε… Σουηδοί».

