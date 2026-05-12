Μετά το σάλο που ξέσπασε με τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Δήμαρχος Βόλου προχώρησε σε νέες δηλώσεις, δημοσιεύοντας βίντεο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Στο βίντεο αρχικά αναφέρεται σε «εμμονικούς» στον χώρο της δημοσιογραφίας και σε «δημοσιογραφικά σκουπίδια», στρεφόμενος κατά δημοσιογράφων και ΜΜΕ που ανέδειξαν το ζήτημα, υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι επιχειρεί να «αποκαταστήσει την αλήθεια».

Αναφερόμενος στο μνημείο των Τεμπών μπροστά στο Σύνταγμα, αναφέρει ότι ειναι λυπηρό το ίδιο το γεγονός, αλλά «αδιανόητο, μετά από τρία χρόνια, να εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας».

Φυσικά, άμεσες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου που έκαναν λόγο για απρέπεια και χυδαιότητα από μέρος του Α. Μπέου, που για ακόμη μία φορά προκάλεσε με τις δημόσιες δηλώσεις του.