Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει σιγα σιγά και η Αθήνα με τον Δήμο Αθηναίων να έχει προγραμματίσει μια σειρά εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η μεγάλη ημέρα όμως θα είναι η 27η Νοεμβρίου οπότε εχει προγραμματιστεί το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα το οποίο φέτος θα έρθει από τα δάση της Βυτίνας στην Αρκαδία.

Advertisement

Advertisement

Όπως δήλωσε ο κ. Δούκας σε ραδιοφωνική εκπομπή, το δέντρο θα φτάσει στην πρωτεύουσα στις 20 Νοεμβρίου, την ημέρα που θα ανοίξουν και όλα τα φώτα στους δρόμους της πόλης. Ήδη, τα αρμόδια συνεργεία του δήμου έχουν ξεκινήσει δοκιμές σε κάποιους δρόμους στο κέντρο της πόλης. «Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει σε κεντρικούς δρόμους έχουμε βάλει (σ.σ.: χριστουγεννιάτικο φωτισμό), έχουμε ξεκινήσει για να είμαστε έτοιμοι. Τεστάρουμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.